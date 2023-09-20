Пісок може текти вгору, виявили інженери Університету Ліхай

Дослідники-інженери з Університету Лехай зробили дивовижне відкриття - пісок може текти вгору. Висновки команди, опубліковані в журналі Nature Communications, показують, що коли крутний момент і сила тяжіння прикладаються до кожної піщинки, частинки можуть текти в гору, вгору по стінах, а також вгору і вниз по сходах. Це надзвичайно незвичайне явище має значні наслідки для широкого спектру застосувань, від охорони здоров’я до матеріального транспорту та сільського господарства.

Відкриття було зроблено Джеймсом Гілкрістом, професором хімічної та біомолекулярної інженерії Рут Х. і Сема Мадрида в Інженерному коледжі Россіна Ліхайя та його командою. Вони використовували рівняння, які описують потік зернистих матеріалів, щоб продемонструвати, що частинки течуть вгору, як зернистий матеріал.

Доктор Семюел Вілсон-Вітфорд, провідний автор статті, випадково натрапив на це відкриття під час дослідження мікрокапсуляції. Він помітив, що коли він обертав магніт під флаконом із полімерними частинками, покритими оксидом заліза, які називаються мікроролерами, піщинки почали рухатися в гору.

Дослідники виявили, що застосування крутного моменту до мікророликів за допомогою магнітів змушує кожну частинку обертатися, утворюючи тимчасові дублети, які швидко утворюються та розпадаються. Ця когезія створювала негативний кут природного укосу через негативний коефіцієнт тертя, дозволяючи частинкам піску текти в гору.

Збільшення магнітної сили збільшило зчеплення частинок піску, надаючи їм більше тяги та здатності рухатися швидше. Колективний рух і здатність частинок прилипати одна до одної дозволяли їм виконувати дії, що суперечать інтуїції, такі як течія по стінах і підйом по сходах. Зараз дослідники вивчають можливість використання мікроролерів для підйому на перешкоди, що може знайти потенційне застосування в мікроробототехніці та охороні здоров’я.

Це новаторське відкриття відкриває нові шляхи дослідження та застосування гранульованих матеріалів. Команда Університету Ліхай планує продовжувати вивчення мікроролерів і досліджувати їх використання в різних сферах. Вони вже досліджують програми змішування, сегрегації та руху об’єктів. Крім того, вони досліджують використання мікророликів для доставки поживних речовин через пористі матеріали.

Наслідки течії піску в гору величезні, і це відкриття може революціонізувати промисловість і технології. Дослідницька група з радістю продовжить свої експерименти та очікує публікації кількох статей на цю тему найближчим часом.

Джерело: Nature Communications (2023) DOI: 10.1038/s41467-023-41327-1