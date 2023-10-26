Нове відкриття розкриває стародавні радіохвилі з галактик мільярди років тому

Нещодавнє відкриття астрономів показало дивовижне явище приблизно 8 мільярдів років тому: виявлення радіохвиль, що походять від злиття галактик. Що робить цю знахідку справді чудовою, так це те, що це найстаріший відомий випадок події, яка довгий час бентежила вчених – швидкий радіовибух (FRB).

Цей спалах, який тривав менше мілісекунди, вивільнив неймовірну кількість енергії, еквівалентну тій, яку виробляє наше Сонце за тридцять років. Австралійський радіотелескоп SKA Pathfinder, розташований у Західній Австралії, спочатку виявив сплеск. Згодом дуже великий телескоп Європейської південної обсерваторії в Чилі визначив його точне місцезнаходження.

Швидкі радіосплески, які характеризуються як тип радіочастотного електромагнітного випромінювання, являють собою короткі, але інтенсивні спалахи енергії, які перевершують більшість інших джерел радіохвиль у величезному просторі Всесвіту. Радіохвилі, які мають найдовшу довжину хвилі в електромагнітному спектрі, відіграють вирішальну роль у різноманітних астрономічних спостереженнях.

У той час як співкерівник дослідження Райан Шеннон з Технологічного університету Свінберна в Австралії порівнює радіохвилі в FRB з радіохвилями, які використовуються в мікрохвильових печах, величина цього сплеску непорівнянна. Фактично, енергії, що виділяється цим FRB, було б достатньо, щоб розігріти в мікрохвильовці «миску попкорну, яка вдвічі більша за розмір сонця».

До цього відкриття найстаріший відомий швидкий радіосплеск датувався 5 мільярдами років тому, що робить цю знахідку на 3 мільярди років старшою. Оскільки самому Всесвіту приблизно 13.8 мільярдів років, ця подія дає безцінне розуміння ранніх стадій галактичних утворень і явищ.

Більше того, на додаток до своєї давності, цей сплеск також є найдальшим з усіх зареєстрованих серед FRB, через величезні відстані, які астрономи повинні подолати, щоб досліджувати об’єкти та події з далекого минулого.

Стюарт Райдер з Університету Маккуорі в Австралії, один із керівників дослідження, зауважує: «Тепер ми знаємо, що швидкі радіосплески існують уже більше половини віку Всесвіту».

Хоча точна причина FRB залишається невловимою, провідна теорія припускає, що ці спалахи походять від захоплюючого типу нейтронної зірки, відомої як магнетар. Ці магнетари є одними з найбільш екстремальних об’єктів у Всесвіті та мають потенціал для створення таких надзвичайних спалахів енергії.

Враховуючи частоту FRB, приблизно 100,000 XNUMX щодня трапляються у Всесвіті, їх виявлення та дослідження розкривають величезний потенціал для вимірювання та розуміння розподілу матерії у величезних пустотах між галактиками.

Дійсно, ці спалахи являють собою захоплюючий рубіж в астрономічних дослідженнях, обіцяючи розкрити нові таємниці величезного космічного гобелена нашого Всесвіту.

FAQ

Що таке швидкі радіосплески?

Швидкі радіосплески (FRB) — це короткі спалахи інтенсивного радіочастотного електромагнітного випромінювання, які перевершують більшість інших джерел радіохвиль у Всесвіті. Вони тривають менше мілісекунди, але можуть вивільнити величезну кількість енергії.

Яке значення нещодавнього відкриття стародавніх радіохвиль?

Нещодавнє відкриття радіохвиль від злиття галактик близько 8 мільярдів років тому є найдавнішим відомим прикладом швидких радіосплесків (FRB). Це відкриття проливає світло на ранні етапи галактичних утворень і подій, пропонуючи цінну інформацію про історію Всесвіту.

Що є джерелом швидких радіосплесків?

Хоча точне джерело FRB залишається невизначеним, одна з переважаючих теорій припускає, що вони походять від екстремального типу нейтронної зірки, яка називається магнетар. Ці магнетари мають здатність генерувати інтенсивні спалахи енергії, які спостерігаються в FRB.

Наскільки поширені швидкі радіосплески?

За оцінками, швидкі радіосплески відбуваються приблизно 100,000 50 разів на день десь у Всесвіті. Однак кількість виявлених FRB відносно низька: лише близько XNUMX, включаючи нещодавно виявлений стародавній спалах, відстежуються до їхньої галактики походження.