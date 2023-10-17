Дві крижані гігантські планети стикаються у сліпучому світлі

Під час захоплюючої астрономічної події дві крижані гігантські екзопланети зіткнулися у спалаху світла, викидаючи клуби пилу, які спостерігав астроном-любитель у соціальних мережах. Ці планети розташовані на відстані приблизно 1,800 світлових років від Землі та розбилися навколо сонцеподібної зірки. Яскраве післясвітіння від зіткнення перемістилося перед зіркою, через що вона з часом потьмяніла. Зірку назвали ASASSN-21qj на честь мережі телескопів, які спочатку виявили згасання видимого світла зірки.

Астроном-любитель помітив яскравість зірки протягом 1,000 днів, що спонукало групу міжнародних астрономів продовжити дослідження цього явища. Крива блиску зірки показала, що її яскравість подвоїлася в інфрачервоному випромінюванні за три роки до того, як вона почала згасати у видимому світлі. Доктор Метью Кенворті, один із провідних авторів дослідження з Лейденської обсерваторії в Нідерландах, описав можливі наслідки такого зіткнення, заявивши, що залишок буде нагадувати зірку, хоча й тьмянішу та в сім разів більшу за розміри основної. зірка в системі.

Протягом двох років мережа професійних астрономів і астрономів-любителів уважно стежила за зіркою на предмет змін її яскравості. Доктор Саймон Лок, один із провідних авторів з Брістольського університету, пояснив, що їхні розрахунки та комп’ютерні моделі показують, що температура, розмір і тривалість спостережуваного сяючого матеріалу відповідають зіткненню двох екзопланет-крижаних гігантів.

Очікується, що хмара пилу, що утворилася в результаті зіткнення, пошириться вздовж орбіти утвореного залишку. Цей залишок згодом стане новою планетою, а матеріал, який його оточує, ймовірно, конденсуватиметься й утворюватиме набір супутників, які обертатимуться навколо нього. Світло хмари пилу можна виявити за допомогою наземних телескопів, а також космічного телескопа Джеймса Вебба NASA. Астрономи будуть уважно стежити за розвитком цієї захоплюючої події.

джерела:

– Брістольський університет

– Лейденська обсерваторія

– Природничий журнал