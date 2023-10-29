Нове дослідження показує, як дорослі розуміють і інтерпретують ранню мову дітей

Недавнє дослідження, проведене вченими з Массачусетського технологічного інституту та Гарвардського університету, пролило світло на те, як дорослі розуміють обмежений словниковий запас маленьких дітей, коли вони тільки починають говорити. Дослідження показало, що розуміння дорослими розмовного контексту та їхні знання про типові неправильні вимови, зроблені дітьми, мають вирішальне значення для розуміння ранніх мовних зусиль дітей.

Проаналізувавши тисячі годин транскрибованих аудіозаписів взаємодії дітей і дорослих, дослідники розробили обчислювальні моделі для зворотного аналізу того, як дорослі інтерпретують дитяче мовлення. Моделі виявили, що лише покладатися на звуки, які видають діти, не можна точно передбачити, що дорослі думають, що говорять діти. Натомість найуспішніші моделі враховували попередні розмови, забезпечуючи важливий контекст для розуміння висловлювань дітей.

Ці висновки свідчать про те, що дорослі мають високорозвинені навички тлумачення на основі контексту, що може відігравати значну роль у допомозі немовлятам освоїти мову. Хоча дослідження не надає прямих доказів сприяння засвоєнню мови, дослідники припускають, що складні механізми розуміння мови у дорослих роблять процес більш ефективним для маленьких дітей.

Попередні дослідження показали, що дорослі використовують свої переконання щодо моделей мовлення інших, щоб допомогти зрозуміти розмову. Ця стратегія, відома як «прослуховування зашумленого каналу», допомагає дорослим розшифровувати акустичні звуки в складних умовах. Дослідники мали на меті дослідити, чи можуть дорослі застосовувати цю техніку для інтерпретації, здавалося б, безглуздої мови дітей, які вчаться говорити.

Використовуючи набори даних Університету Брауна, які складалися з транскрибованих розмов між дітьми віком від 1 до 3 років та їхніми опікунами, дослідники навчили обчислювальні моделі мови, щоб передбачити, які слова говорять діти. Щоб зробити точні прогнози, моделі покладалися на розмовні теми, граматику та типові неправильні вимови. Крім того, продуктивність моделей покращилася, оскільки вони аналізували більші фрагменти попередніх обмінів для контексту.

Дослідження підкреслює, що дорослі слухачі ґрунтують свою інтерпретацію дитячого мовлення на попередніх обмінах і включають очікування щодо типових неправильних вимов. Розуміючи ці стратегії, які використовують дорослі, майбутні дослідження мають на меті дослідити, як навички слухання та відповіді дорослих сприяють засвоєнню мови дітьми.

FAQ

З: Як дорослі розуміють і інтерпретують ранню мову дітей?

Згідно з дослідженням, проведеним дослідниками Массачусетського технологічного інституту та Гарвардського університету, дорослі покладаються на розмовний контекст і свої знання про типові неправильні вимови, зроблені дітьми, щоб зрозуміти та інтерпретувати свою ранню мову.

З: Чому розуміння дорослими розмовного контексту та знання неправильної вимови мають значення?

Розуміння дорослими розмовного контексту та знання неправильної вимови мають вирішальне значення для розуміння ранніх мовних зусиль дітей. Ці фактори допомагають дорослим робити точні інтерпретації та забезпечують важливий зворотний зв’язок, допомагаючи немовлятам оволодівати мовою.

З: Як проводилося дослідження?

Дослідники проаналізували тисячі годин транскрибованих аудіозаписів взаємодії дітей і дорослих. Вони створили обчислювальні моделі на основі попередніх розмов, що дозволяє їм зрозуміти, як дорослі інтерпретують те, що говорять маленькі діти.

З: Чи запропонувало дослідження якісь стратегії, які використовують дорослі для розуміння дитячого мовлення?

Так, дослідження показало, що дорослі базують свою інтерпретацію дитячого мовлення на попередніх обмінах думками та включають очікування загальних неправильних вимов. Ці стратегії, подібні до того, як дорослі розуміють один одного, допомагають зрозуміти ранню мову дітей.

З: Які наслідки цього дослідження?

Дослідження дає зрозуміти механізми, що стоять за розумінням дорослими ранньої мови дітей. Це закладає основу для подальших досліджень того, як навички аудіювання та відповіді дорослих можуть сприяти та покращувати засвоєння мови дітьми.