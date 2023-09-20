Нове дослідження показує, що надмасивні чорні діри пожирають їжу швидше, ніж очікувалося

Нещодавнє дослідження, проведене Північно-західним університетом, поставило під сумнів попередні припущення про харчові звички надмасивних чорних дір. Хоча раніше вважалося, що чорні діри споживають їжу повільно, нові симуляції показують, що насправді вони поглинають її набагато швидше.

Дослідження, яке незабаром буде опубліковано в The Astrophysical Journal, використовувало тривимірне моделювання з високою роздільною здатністю для вивчення поведінки обертових чорних дір. Дослідники виявили, що ці чорні діри спотворюють навколишній простір-час, спричиняючи розрив газу в акреційному диску. Це призводить до утворення внутрішнього та зовнішнього субдисків, причому чорна діра спочатку поглинає внутрішнє кільце, а потім знову заповнюється уламками із зовнішнього субдиска.

Всупереч попереднім теоріям, які припускали, що цей процес триває сотні років, моделювання показало, що насправді це відбувається за лічені місяці. Це відкриття має важливе значення для розуміння поведінки квазарів, які є одними з найяскравіших об’єктів на нічному небі. Відомо, що квазари раптово спалахують, а потім зникають без пояснення причин, і нове дослідження дає потенційне пояснення такій різкій поведінці.

Провідний дослідник Нік Кааз з Північно-західного університету пояснив, що класична теорія акреційного диска не може пояснити швидкі зміни, які спостерігаються в квазарах. Проте моделювання, проведене в цьому дослідженні, свідчить про те, що руйнування та поповнення внутрішніх областей диска може пояснити ці зміни.

Ключовий висновок дослідження полягає в тому, що попередні припущення щодо вирівнювання акреційного диска з обертанням чорної діри були помилковими. Моделювання показало, що область навколо чорної діри набагато більш турбулентна, ніж вважалося раніше. Газова динаміка, магнітні поля та загальна теорія відносності чорних дір були враховані в моделюванні, забезпечуючи більш точну модель їх поведінки.

Процес розриву та живлення відбувається в області, де скручування простору-часу чорної діри конкурує з тертям і тиском усередині диска. Це призводить до зіткнення внутрішнього та зовнішнього дисків, що призводить до того, що внутрішній диск поглинає чорна діра. Гравітація чорної діри витягує газ із зовнішньої області, щоб знову заповнити внутрішню область, завершуючи цикл.

Це дослідження не тільки проливає світло на харчові звички надмасивних чорних дір, але також дає розуміння поведінки квазарів. Завдяки подальшим дослідженням вчені зможуть краще зрозуміти механізми, відповідальні за драматичні варіації, які спостерігаються в цих космічних явищах.

джерела:

– The Astrophysical Journal (буде опубліковано)

– Північно-Західний університет