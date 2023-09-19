Дослідження показали, що створені людиною ставки можуть бути чистими викидами парникових газів

Нове дослідження, проведене Корнельським університетом, показує, що створені людиною ставки мають значний вплив на викиди парникових газів. Два пов’язані дослідження, проведені дослідниками з Корнелла, починають кількісно оцінювати вплив створених людиною та природних ставків на глобальний бюджет парникових газів, надаючи цінну інформацію щодо теми, яка недостатньо зрозуміла.

Дослідження показали, що коли викиди та накопичення вуглецю в створених людиною ставках додаються, ставки можуть бути чистими викидами парникових газів. Попередні оцінки показують, що ставки, які визначаються як водойми площею 5 гектарів або менше, можуть давати 5% глобальних викидів метану. Однак без точних вимірювань у багатьох ставках цей відсоток може коливатися від половини до удвічі розрахункової суми. Крім того, існують обмежені оцінки рівня поховання вуглецю в ставках.

Одне дослідження, проведене дослідниками, було зосереджено на кількості вуглецю, поглиненого в 22 спеціально відібраних ставках. Дослідники вивчили минулу діяльність з управління та виміряли товщину осаду та вміст вуглецю в ставках. Вони виявили, що на швидкість накопичення вуглецю в ставках впливають такі фактори, як водні рослини, риба та рівень поживних речовин. Дослідження також показало, що як природні, так і створені людиною ставки по всьому світу поглинають значну кількість вуглецю, що вказує на недооцінку поглинання вуглецю в ставках.

Друге дослідження вивчало сезонні викиди парникових газів із конкретних дослідних ставків Корнелла. Метан, сильний парниковий газ, становив більшість викиданих газів. Дослідження також підкреслило важливість частого відбору проб для точного обліку викидів парникових газів зі ставків.

Загалом, ці дослідження показують, що ставки відіграють певну роль у викидах парникових газів і накопиченні вуглецю. Хоча ставки зараз можуть бути чистими викидами парникових газів через викид метану, існує ймовірність того, що вони стануть чистими поглиначами за рахунок зменшення викидів метану. Результати також пропонують використовувати барботери або підводні циркуляційні насоси для зменшення викидів метану в ставках.

Подальші дослідження та розуміння ролі ставків у викидах парникових газів мають вирішальне значення для точного кліматичного моделювання та прогнозів.

джерела:

– Мередіт А. Холгерсон та інші, Високі показники поховання вуглецю, пов’язані з автохтонним виробництвом у штучних ставках, Лімнологія та океанографічні листи (2023). DOI: 10.1002/lol2.10351

– Ніколас Е. Рей та інші, Висока внутрішньосезонна мінливість викидів парникових газів із побудованих ставків помірного клімату, Geophysical Research Letters (2023). DOI: 10.1029/2023GL104235

(Джерело: Cornell)