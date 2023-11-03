Астрономи розкрили дивовижні властивості залишку наднової 1E 0102.2–7219

Нещодавнє дослідження, проведене міжнародною групою астрономів за допомогою Австралійського телескопа Compact Array (ATCA) і Atacama Large Millimeter/submilimeter Array (ALMA), дозволило нове уявлення про властивості та природу залишку наднової, відомої як 1E 0102.2–7219. Дослідження, опубліковане в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, проливає світло на захоплюючі особливості цієї космічної структури.

Залишки наднової (SNR) — це великі та дифузні структури, які є результатом вибуху наднової. Ці залишки складаються з матеріалу, який викинувся в результаті вибуху, а також міжзоряного матеріалу, зметеного ударною хвилею, створеною вибухнула зіркою.

1E 0102.2–7219, також відомий як E0102, — це SNR молодого колапсу ядра, розташований у Малій Магеллановій Хмарі (SMC) — карликовій галактиці, що обертається навколо Чумацького Шляху. Завдяки своїй яскравій кільцеподібній структурі та зовнішньому краю, який відстежує вибухову хвилю, що рухається вперед, E0102 привернув інтерес дослідників з моменту свого відкриття в 1981 році. Попередні спостереження оцінили вік E0102 приблизно в 1,738 років, з Маса прародителя зірки, що вибухнула, оцінюється в межах від 32 до 50 мас Сонця.

Щоб отримати подальше розуміння, команда астрономів під керівництвом Рамі З. Е. Алсабері з Університету Західного Сіднея в Пенріті, Австралія, використала ATCA та ALMA для спостереження за E0102 у високій роздільній здатності та чутливості.

Їхні спостереження показали, що E0102 має кільцеподібну морфологію із середнім радіусом приблизно 20.2 світлових років разом із мостоподібною структурою. Примітно, що центральна область E0102 демонструвала характерну горизонтальну перемичку або смужку.

Дослідники також виявили, що спектральний індекс E0102, який описує поведінку радіовипромінювання на різних довжинах хвиль, мав середнє значення -0.54. Більш детальний аналіз показав, що спектральний індекс був крутішим (приблизно -0.6) на внутрішньому та зовнішньому радіусах, тоді як плоскі градієнти спостерігалися на проміжних радіусах. Найбільш яскраве радіовипромінювання спостерігалося в північно-східній частині E0102.

Важливо, що спостереження виявили поляризовані області всередині оболонки E0102 з виміряною середньою частковою поляризацією 7% і 12% на частотах 5,500 і 9,000 МГц відповідно. Ці вимірювання дозволили астрономам розрахувати напруженість магнітного поля прямої видимості, яка, як було визначено, дорівнює 44 µG з рівномірним полем 65±5 µG.

Що стосується середовища, що оточує E0102, дослідники ідентифікували хмару нейтрального атомарного водню (HI), розташовану в напрямку до залишку, з діапазоном швидкостей приблизно 160–180 км/с. Крім того, на швидкості 163.7–167.6 км/с спостерігалася порожнистоподібна структура.

Таким чином, комплексний аналіз, проведений дослідниками, підтвердив, що властивості E0102 збігаються з тими, які зазвичай пов’язані з молодими залишками наднових. Вони також відзначили, що відносно низька інтегрована лінійна поляризація цього залишку свідчить про високий ступінь турбулентності.

Часті запитання (FAQ):

З: Що таке залишок наднової?

Відповідь: Залишки наднової — це дифузні, розширювані структури, які є результатом вибуху наднової. Вони складаються з матеріалу, викинутого в результаті вибуху, і міжзоряного матеріалу, зметеного ударною хвилею, спричиненою зіркою, що вибухнула.

З: Де знаходиться 1E 0102.2–7219?

A: 1E 0102.2–7219, також відомий як E0102, розташований у Малій Магеллановій Хмарі (SMC), яка є карликовою галактикою, що обертається навколо Чумацького Шляху.

З: Що нещодавнє дослідження показало про E0102?

Відповідь: Дослідження показало, що E0102 демонструє кільцеподібну морфологію з містковою структурою в центральній частині. Залишок також відображає поляризовані області та має виміряну середню дробову поляризацію 7% і 12% на частотах 5,500 і 9,000 МГц відповідно.

З: Яка напруженість магнітного поля прямої видимості E0102?

A: Розрахована напруженість магнітного поля прямої видимості E0102 дорівнює 44 µG з рівномірним полем 65±5 ?G.

Q: Який вік E0102?

A: За попередніми спостереженнями, вік E0102 становить приблизно 1,738 років.

З: Яке значення спостережуваної подібної до порожнини структури навколо E0102?

Відповідь: структура, подібна до порожнини, зі швидкістю 163.7–167.6 км/с вказує на наявність чіткої області навколо E0102, у якій зосереджений нейтральний атомарний водень (HI).

(Джерело: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2023). DOI: 10.1093/mnras/stad3300)