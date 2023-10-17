Створення ефектів псевдогравітації у фотонних кристалах: маніпулювання поведінкою світла

Група дослідників досягла значних успіхів у галузі маніпуляції світлом, досліджуючи використання спотворення решітки у фотонних кристалах для створення ефектів псевдогравітації. Фотонні кристали з їх унікальною здатністю контролювати та маніпулювати поведінкою світла були в авангарді наукових досліджень. Ці кристали побудовані шляхом розміщення різних матеріалів у повторюваному шаблоні, що забезпечує взаємодію та сповільнення світла.

Навмисно вводячи спотворення решітки, дослідники змогли порушити регулярне розміщення елементів у фотонних кристалах. Це спотворення спричинило криву траєкторію в середовищі, що нагадує викривлення світла під дією гравітаційного поля. Іншими словами, дослідники змогли створити псевдогравітацію всередині фотонних кристалів, змінюючи шлях світла так, ніби на нього впливає сила тяжіння.

Команда вчених використовувала терагерцові хвилі та спотворений кремнієм фотонний кристал для проведення своїх експериментів. Завдяки цим експериментам вони переконливо довели відхилення цих хвиль спотвореним фотонним кристалом. Результати узгоджувалися з теоретичними прогнозами, заснованими на загальній теорії відносності Альберта Ейнштейна.

Потенційне застосування цього дослідження величезне. У сфері зв’язку здатність керувати світловими променями в терагерцевому діапазоні може виявитися неоціненною для розвитку технології 6G. Крім того, ці знахідки відкривають нові можливості для галузі фізики гравітонів, припускаючи, що фотонні кристали можуть використовувати гравітаційні ефекти унікальними способами.

Це дослідження, проведене дослідниками з Університетів Тохоку та Університету Осаки, сприяє нашому розумінню маніпуляції світлом і відкриває шлях для подальших досліджень у цій захоплюючій галузі.

джерела:

– «Відхилення електромагнітних хвиль псевдогравітацією в спотворених фотонних кристалах» – Кандзі Нанджйо та ін., Physical Review A

– «Створення ефектів псевдогравітації у фотонних кристалах» – Новини університету Тохоку