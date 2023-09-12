Марсіанський кисневий експеримент НАСА генерує кисень на Червоній планеті

NASA оголосило про важливу віху у своїх планах довгострокового проживання на Марсі. Експеримент космічного агентства Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) успішно генерував достатню кількість кисню для підтримки маленької собаки протягом 10 годин на Червоній планеті. MOXIE, 40-фунтовий пристрій розміром з мікрохвильову піч, було прикріплено до марсохода Perseverance, який приземлився на Марсі в лютому 2021 року.

Більше двох років MOXIE працює над вилученням слідів кисню з атмосфери Марса. Використовуючи електрохімічний процес, він відокремлює один атом кисню від кожної молекули вуглекислого газу в атмосфері. Атмосфера Марса складається з 95% вуглекислого газу, 3% азоту, 1.6% аргону та невеликої кількості кисню.

Головною метою MOXIE є розробка технологій, які можуть виробляти придатне для дихання повітря та ракетне паливо для майбутніх астронавтів. Під час своєї місії MOXIE успішно виробив 122 грами кисню, що еквівалентно кількості, яку маленька собака споживає за 10 годин. Під час максимальної ефективності пристрій виробляв 12 грамів кисню на годину, що перевищило початкову мету NASA.

Заступник адміністратора NASA Пем Мелрой висловила своє хвилювання з приводу успіху MOXIE, заявивши, що «можливо витягти кисень з атмосфери Марса, кисень, який міг би забезпечити майбутнім астронавтам придатне для дихання повітря або ракетне паливо». Вона підкреслила важливість розробки технологій для використання ресурсів на Марсі та Місяці, оскільки це забезпечить довгострокову присутність на Місяці, надійну місячну економіку та, зрештою, підтримає дослідження Марса людиною.

Це досягнення MOXIE є значним кроком вперед у амбіціях NASA щодо пілотованих місій на Марс. Технологія, розроблена MOXIE, може мати вирішальне значення для забезпечення виживання та стійкості майбутніх астронавтів на Червоній планеті.

джерела:

– Експеримент NASA з використання ресурсів кисню на Марсі

– Заступник адміністратора НАСА Пем Мелрой