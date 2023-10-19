Радіосплеск 8 мільярдів років може допомогти розгадати таємницю зниклої речовини у Всесвіті

Вчені зробили значний прорив у розумінні таємниці зниклої матерії у Всесвіті. Швидкий радіоспалах (FRB) віком 8 мільярдів років, найдавніший і найдальший з усіх спостережуваних, походить від зіткнення галактик. Цей FRB, позначений FRB 20220610A, був виявлений австралійським апаратом ASKAP (Australian Square Kilometer Array Pathfinder) у Західній Австралії.

FRB — це короткі спалахи радіохвиль, які тривають мілісекунди, їх походження залишається невідомим. Однак цей рекордний FRB, отриманий від злиття галактик, може допомогти пролити світло на походження цих таємничих спалахів. Спалах вивільнив стільки ж енергії за мілісекунди, скільки сонце виробляє за 30 років.

Відсутня матерія у Всесвіті означає той факт, що половину очікуваної матерії неможливо виявити. Ця відсутня матерія, що складається з атомів, званих баріонами, не є темною матерією, а скоріше «звичайною» матерією, яка рідко розподілена між галактиками. Сучасні методи неефективні для виявлення цієї матерії, оскільки вона дуже дифузна та гаряча.

Вчені, включно з покійним австралійським астрономом Жаном-П’єром «J-P» Макквартом, досліджували використання FRB як інструменту для виявлення цієї невловимої матерії. Коли FRB подорожують на великі відстані, їх випромінювання розсіюється відсутньою речовиною. Ця дисперсія дозволяє вченим вимірювати щільність Всесвіту та знаходити відсутню баріонну матерію.

Дослідження команди підтверджує співвідношення Маккварта, яке показує, що чим далі FRB, тим більше дифузного газу він виявляє між галактиками. Враховуючи, що близько 50 FRB наразі відстежуються до їх джерел, вчені очікують, що в майбутньому будуть виявлені ще тисячі. Майбутні телескопи Square Kilometer Array (SKA) в Австралії та Південній Америці, а також Надзвичайно великий телескоп (ELT) у Чилі дадуть додаткові знання про походження FRB та структуру Всесвіту.

Дослідження команди ASKAP було опубліковано в журналі Science, підкреслюючи потенціал FRB у розумінні відсутньої матерії та складу Всесвіту.

джерела:

– Стаття в науковому журналі (без посилання)

– дослідницька група ASKAP