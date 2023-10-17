Нове дослідження показує, як рослини спілкуються та захищаються від комах

Дослідження, проведене групою під керівництвом професора Масацугу Тойоти з Університету Сайтама в Японії, пролило світло на механізми, за допомогою яких рослини спілкуються та активують захисні реакції від нападів комах. Дослідження, опубліковане в Nature Communications, зосереджено на ролі летких органічних сполук (ЛОС), які виділяються рослинами, коли вони пошкоджені комахами або механічно.

Рослини виділяють ЛОС в атмосферу, коли їх поранили комахи, служачи сигналами небезпеки для сусідніх рослин. У відповідь ці неушкоджені рослини активують захисні механізми, щоб захистити себе. Це явище повітряного обміну між рослинами через ЛОС спостерігалося у понад 30 різних видів рослин. Однак молекулярні механізми, що лежать в основі сприйняття ЛОС та індукції захисних реакцій, залишаються неясними.

Використовуючи інноваційне обладнання та флуоресцентні зображення в режимі реального часу, дослідницька група візуалізувала спалахи флуоресценції у виді гірчиці під назвою Arabidopsis thaliana після впливу ЛОС, що виділяються рослинами, пошкодженими комахами. Відстежуючи зміни внутрішньоклітинної концентрації кальцію, дослідники змогли спостерігати, як рослини поглинають ЛОС і реагують на них.

Команда виявила, що два специфічних ЛОС, (Z)-3-гексенал і (E)-2-гексенал, обидва шестивуглецеві альдегіди, відомі як летючі речовини зеленого листя (GLV), викликають сигнали кальцію в рослинах Arabidopsis. Ці GLV є повітряними хімічними речовинами, які викидають рослини, коли їх пошкоджують механічні сили або травоїдні тварини. Під впливом цих ЛОС рослини арабідопсису активізували гени, пов’язані із захистом.

Щоб краще зрозуміти взаємозв’язок між кальцієвими сигналами та захисними реакціями, дослідники обробили рослини арабідопсису інгібіторами кальцієвих каналів і хелатуючими агентами. Інгібування кальцієвих сигналів призвело до пригнічення індукції генів, пов’язаних із захистом, що свідчить про те, що Arabidopsis сприймає GLV та активує захисні реакції залежно від кальцію.

Це дослідження дає нове розуміння того, як рослини спілкуються та захищаються від нападів комах. Розуміння цих молекулярних механізмів потенційно можна застосувати для розробки нових стратегій захисту рослин і боротьби зі шкідниками.

джерела:

– Джерело статті: Nature Communications

– Arabidopsis: рід невеликих квіткових рослин сімейства гірчичних

– Летючі органічні сполуки (ЛОС): газоподібні органічні речовини, які легко випаровуються при кімнатній температурі.

– Летючі речовини зеленого листя (GLV): ЛОС, що виділяються рослинами після пошкодження, з характерним запахом трави