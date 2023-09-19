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Дослідження показує, що гени, успадковані від неандертальців, посилюють тяжкість COVID-19

ByВікі Ставропулу

Вересень 19, 2023
Дослідження показує, що гени, успадковані від неандертальців, посилюють тяжкість COVID-19

Нове дослідження, проведене дослідниками з італійського Інституту фармакологічних досліджень Маріо Негрі, показало, що люди, які перенесли важкі випадки COVID-19, частіше володіють певними генами, які вони успадкували від неандертальців. Дослідження було зосереджено на провінції Бергамо, яка була епіцентром пандемії в Італії.

Дослідження, опубліковане в журналі iScience, виявило, що значна частина геному людини пов’язана з ризиком зараження COVID-19 і розвитку важких симптомів, особливо серед жителів найбільш постраждалих районів. У дослідженні взяли участь 1,200 учасників, і аналіз показав, що три з шести генів у регіоні хромосоми 3 були пов’язані з підвищеною сприйнятливістю до важкої форми COVID-19. Ці гени включають CCR9 і CXCR6, які відіграють важливу роль в активності лейкоцитів і запаленні під час інфекцій, а також LZTFL1, який регулює розвиток і функцію клітин дихальних шляхів.

Дослідники відзначили, що залишається незрозумілим, який ген із трьох відіграє найважливішу роль. Крім того, дослідження виявило 17 нових геномних регіонів, які можуть бути пов’язані з важким захворюванням або ризиком інфікування.

Одним із особливо цікавих висновків дослідження стало те, що три з шести генів, пов’язаних із тяжкістю COVID-19, були успадковані від неандертальців, зокрема з геному Vindija, виявленого в Хорватії. Хоча колись ці гени могли захищати неандертальців, тепер вони викликають надмірну імунну відповідь у сучасних людей, що призводить до більш важких захворювань.

Дослідження також показало, що люди з неандертальським гаплотипом мають значно вищий ризик розвитку важкої форми COVID-19, потребують інтенсивної терапії та штучної вентиляції легенів порівняно з людьми без такої генетичної спадковості. Наявність гаплотипу неандертальця також була пов’язана з вищим рівнем важких випадків серед родичів першого ступеня.

Це дослідження надає додаткові докази ролі генетики у визначенні тяжкості COVID-19. Розуміння цих генетичних факторів потенційно може допомогти ідентифікувати людей, які можуть бути більш сприйнятливими до важких захворювань, і забезпечити відповідне втручання.

джерела:
– Дослідження: iScience journal
– Джузеппе Ремуцці, директор Інституту Маріо Негрі
– Марина Норіс, керівник Центру геноміки людини Інституту Маріо Негрі
– Дослідження Каролінського інституту та Інституту Макса Планка 2022 року

By Вікі Ставропулу

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