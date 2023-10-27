Міжнародна космічна станція: вражаючий проліт над Тасманією

Міжнародна космічна станція (МКС) здійснила захоплюючий проліт над Тасманією, залишивши глядачів у захваті від видовища. МКС, що обертається навколо Землі на висоті понад 400 кілометрів, прикрашала небо над північно-західною частиною Тасманії близько 4:07 ясної п’ятниці вдень. Всього за одну хвилину він проковзнув над Великим озером і Хобартом, захопивши на відео майже весь штат.

МКС обертається навколо Землі приблизно кожні 90 хвилин, дотримуючись майже ідеального кругового шляху. Це дає глядачам можливість періодично спостерігати його величний прохід над різними регіонами світу. Для тих, хто перебуває на Тасманії, МКС знову буде видно в п’ятницю ввечері о 8:58 протягом приблизно 5 хвилин, а пізніше о 10:34 протягом 1 хвилини, залежно від видимості та хмарного покриву. Додаткові можливості перегляду включають суботу о 9:46, неділю о 8:58 та 10:36 і понеділок близько 9:47.

У той час як в оригінальній статті ділилися цитатами користувачів соціальних мереж, які фіксували цей досвід, ця стаття використовує інший підхід, надаючи описове речення знятих кадрів. На жаль, конкретні кадри, згадані в оригінальній статті, тут недоступні, але будьте певні, видовище МКС, що пролітає над Тасманією, справді заворожує.

Питання та відповіді:

З: Що таке Міжнародна космічна станція?

Відповідь: Міжнародна космічна станція – це придатна для життя космічна станція, яка є багатонаціональним спільним проектом за участю космічних агентств з різних країн, включаючи NASA, Роскосмос, ESA, JAXA та CSA.

З: Як часто МКС обертається навколо Землі?

Відповідь: МКС здійснює оберт навколо Землі кожні 90