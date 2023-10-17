Астрономи виявили кристали кремнезему в атмосфері екзопланети WASP-17b

Астрономи зробили захоплююче відкриття за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба: вони вперше виявили в атмосфері екзопланети крихітні кристали кварцу, що містять кремнезем. Екзопланета, названа WASP-17b, є гарячим газовим гігантом і ймовірним джерелом цих наночастинок кремнезему.

Кремнезем – поширений мінерал на Землі, відомий своєю присутністю в пляжних пісках, а також його використанням у виробництві скла. Дослідники вважають, що кристали кремнезему в атмосфері WASP-17b обертаються в його хмарах.

Відкриття кремнезему на екзопланеті дає астрономам цінну інформацію про склад і природу цих далеких світів. Це також викликає питання щодо умов, необхідних для утворення таких кристалів в екстремальних умовах газового гіганта.

Космічний телескоп Джеймса Вебба є найбільшим і найпотужнішим космічним телескопом, коли-небудь створеним. Його передові можливості дозволяють вченим спостерігати небесні об’єкти з безпрецедентною чіткістю та деталізацією. Вивчаючи атмосфери екзопланет, астрономи можуть дізнатися більше про їх хімічний склад і потенційно виявити ознаки придатності для життя.

Це відкриття кристалів кремнезему на WASP-17b є значним кроком вперед у нашому розумінні екзопланет. Він підкреслює різноманітність і складність цих далеких світів і відкриває нові шляхи для вивчення їхньої атмосфери.

джерела:

– CNN (джерело статті)