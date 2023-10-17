Астрономи виявили крихітні кварцові кристали в атмосфері екзопланети WASP-17b

Астрономи за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба зробили захоплююче відкриття. Вперше в історії вони виявили крихітні кристали кварцу, що містять кремнезем, в атмосфері екзопланети. Екзопланета, відома як WASP-17b, є газовим гігантом, розташований на відстані 1,300 світлових років від Землі.

Попередні спостереження космічного телескопа Хаббла вказували на наявність аерозолів або дрібних частинок в атмосфері WASP-17b. Однак дослідники не очікували, що ці аерозолі будуть виготовлені з кварцу. Кремнезем, основний компонент кварцу, є поширеним мінералом на Землі, який використовується для виробництва скла.

Виявлення було зроблено за допомогою приладу середнього інфрачервоного діапазону на телескопі Webb. Дослідники були в захваті від відкриття, оскільки вони очікували знайти силікати магнію замість кварцу. Силікати магнію вже були виявлені в атмосферах екзопланет, але кварц є новою знахідкою.

Наявність кварцу в атмосфері WASP-17b може допомогти вченим краще зрозуміти матеріали, які утворюють планетарне середовище, відмінне від нашого. Висотні хмари на планеті, де були знайдені наночастинки кварцу, сформовані екстремальними умовами. При температурах близько 2,700 градусів за Фаренгейтом і тиску, який становить одну тисячну від того, що ми відчуваємо на поверхні Землі, тверді кристали можуть утворюватися безпосередньо з газу, не проходячи попередньо через рідку фазу.

WASP-17b припливно прив’язаний до своєї зірки, тобто одна сторона завжди повернена до зірки, відчуваючи пекучу температуру, тоді як інша сторона залишається холоднішою. Дослідники припускають, що частинки кварцу обертаються в атмосфері екзопланети, рухаючись високошвидкісними вітрами.

Відкриття кристалів кварцу в атмосфері WASP-17b дає цінну інформацію про склад таких гарячих газових гігантів, як він. Розуміючи різні матеріали, присутні в атмосферах екзопланет, вчені можуть отримати ширше розуміння їх загального складу та того, як вони формують своє середовище.

Чутливі детектори космічного телескопа Джеймса Вебба революціонізують наше розуміння екзопланет та їхніх атмосферних умов. Розкриваючи нові подробиці про екзопланети, дослідники можуть поглибити наше розуміння Всесвіту та різноманітних середовищ, які існують за межами нашої Сонячної системи.

джерела:

– [The Astrophysical Journal Letters] (https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac04c3)

– CNN