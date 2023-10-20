Нобелівська премія з хімії 2023: відкриття та синтез квантових точок

Нобелівську премію з хімії 2023 року присуджено трьом вченим за їх новаторську роботу з відкриття та синтезу квантових точок. Властивості цих наночастинок, які випромінюють світло на різних довжинах хвиль залежно від їх розміру, були розгадані фізико-хіміком Луїсом Брусом. У нещодавній розмові з подкастом The Conversation Weekly Брус обговорив своє випадкове відкриття та наступний вплив квантових точок.

Працюючи в Bell Labs у 1980-х роках, Брус випадково натрапив на квантові точки, вивчаючи розчини напівпровідникових частинок, які називаються колоїдами. Спрямувавши лазери на ці колоїди, він помітив, що випромінювані кольори були непостійними. Це спонукало його досліджувати унікальні зміни в спектрі та властивості самих частинок, коли вони мали дуже малий розмір.

Квантові точки — це нанокристали, які поглинають світло та повторно випромінюють його на різних довжинах хвиль залежно від свого розміру. Хоча вони менші, ніж довжина хвилі видимого світла, і їх неможливо побачити під оптичним мікроскопом, їх можна спостерігати за допомогою спеціальних мікроскопів, таких як електронні мікроскопи. Щоб продемонструвати їх, можна використовувати яскраво забарвлені скляні колби з розчинами, що містять квантові точки різного розміру.

Цікаво, що Брус не знав про попередні спостереження квантових точок, зроблені російським вченим Олексієм Єкімовим. Через холодну війну дослідження Єкімова публікувалися виключно російською мовою, і він не міг поїхати на Захід, щоб обговорити свої відкриття. Лише після випадкового відкриття статей Єкімова в технічній літературі Брус зв’язався з ним, і вони врешті-решт зустрілися в епоху гласності наприкінці 1980-х.

Виробництво та стабільність квантових точок спочатку викликало проблеми, але Мунгі Бавенді, інший лауреат Нобелівської премії, звернувся до цієї проблеми в 1990-х роках. З тих пір квантові точки знайшли застосування в різних областях, зокрема в біологічних зображеннях. Біохіміки використовували їх для картографування клітин і органів, приєднуючи їх до інших молекул. Крім того, вони відіграли важливу роль у виявленні пухлини та хірургічному керівництві.

Відкриття та синтез квантових точок проклали шлях до численних досягнень науки та техніки. Дослідження їх застосування продовжує відкривати нові можливості для цих чудових наночастинок.

Джерела: подкаст The Conversation Weekly