Президент Володимир Путін оголосив, що нову російську орбітальну станцію, яка має стати наступником Міжнародної космічної станції (МКС), буде введено в експлуатацію до 2027 року. Ця новина з’явилася після зриву російської місячної програми на початку цього року, через невдачу. свого першого місячного знімка за 47 років. Незважаючи на цю невдачу, Путін підтвердив, що Росія залишається відданою своїй місячній програмі.

На зустрічі з керівниками космічної галузі Путін наголосив на важливості своєчасного розвитку російської космічної програми, зокрема в частині пілотованих польотів у космос. Він підкреслив, що нова орбітальна станція повинна включати в себе новітні досягнення науки і техніки і бути здатною виконувати майбутні завдання дослідження космосу.

Голова російського космічного агентства "Роскосмос" Юрій Борисов повторив позицію Путіна щодо необхідності російської орбітальної станції. Він підкреслив, що МКС, яка працює вже 25 років, досягне своїх можливостей приблизно до 2030 року. Якщо Росія не почне роботи зі створення власної орбітальної станції до 2024 року, є ризик втратити можливості пілотованих польотів у космос через до закінчення терміну дії МКС.

Щодо аварійної посадки корабля «Луна-25» на південний полюс Місяця в серпні Путін висловив розчарування технічними невдачами, але запевнив, що місячна програма продовжиться. Він наголосив на важливості вчитися на помилках і використовувати набутий досвід для майбутніх починань.

Стосовно місячної програми Борисов повідомив, що може відбутися зсув у графіку, і наступний запуск Місяця потенційно перенесуть на 2026 рік замість спочатку запланованого 2027 року.

Завдяки цим останнім подіям Росія прагне зберегти свої позиції в дослідженні космосу та продовжувати розширювати межі пілотованих космічних польотів.

Питання та відповіді:

З: Що це за нова орбітальна станція, яку планує побудувати Росія?

Відповідь: Росія розробляє власну орбітальну станцію як наступницю Міжнародної космічної станції (МКС).

З: Коли очікується, що нова орбітальна станція запрацює?

Відповідь: Президент Путін заявив, що перший сегмент нової орбітальної станції має бути введений в експлуатацію до 2027 року.

З: Які будуть наслідки, якщо Росія не створить власну орбітальну станцію?

Відповідь: Юрій Борисов підкреслив, що якщо Росія не почне роботу над власною орбітальною станцією до 2024 року, можливості пілотованих польотів у космос можуть бути втрачені через закінчення терміну експлуатації МКС.

З: Який статус російської місячної програми?

В: Незважаючи на невдачу на початку цього року з аварійною посадкою корабля «Луна-25», президент Путін підтвердив, що Росія залишається відданою своїй місячній програмі.

З: Чи є зміни в розкладі наступного запуску Місяця?

Відповідь: Є ймовірність, що наступний запуск Місяця, спочатку запланований на 2027 рік, може бути перенесений на 2026 рік.