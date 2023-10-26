Росія планує створити нову орбітальну космічну станцію до 2027 року

Президент Росії Володимир Путін підтвердив готовність своєї країни побудувати нову орбітальну космічну станцію на заміну Міжнародній космічній станції (МКС). Незважаючи на недавні невдачі та виклики, з якими зіткнулася російська космічна галузь, Путін прагне вивести перший сегмент нової станції на орбіту до 2027 року.

Раніше Росія заявляла про намір вийти з МКС, де постійно перебувають її космонавти, а нація відіграє вирішальну роль. Однак тепер фокус змістився на розробку нової російської орбітальної космічної станції як основної мети для космічного агентства країни Роскосмос.

Під час телевізійної зустрічі з фахівцями в цьому секторі Путін наголосив на необхідності безперервності, заявивши: «Мета полягає в тому, щоб не було прогалин, щоб робота йшла в ногу з виснаженням ресурсів МКС». Він також закликав до вчасного виконання проекту, заявивши, що перший сегмент має бути запущений до 2027 року.

Російська космічна галузь зіткнулася з давніми проблемами фінансування, поряд із корупційними скандалами та іншими невдачами. У серпні модуль «Луна-25» зазнав аварії під час передпосадкових маневрів і впав на поверхню Місяця. Незважаючи на цю невдачу, Путін визнав складність космічної діяльності та висловив рішучість вчитися на цьому досвіді, щоб запобігти майбутнім помилкам.

Крім вирішення проблем в галузі, Путін закликав кураторів підвищити зарплати, залучити іноземних спеціалістів і збільшити участь приватного бізнесу. Ці зусилля спрямовані на посилення космічного потенціалу країни та забезпечення успішного впровадження нової орбітальної космічної станції.

МКС, символ міжнародного співробітництва в першу чергу між Сполученими Штатами та Росією, почалася в 1998 році і спочатку була запланована на виведення з експлуатації в 2024 році. Однак тепер NASA оцінює, що вона може продовжувати працювати до 2030 року. З розвитком нової російської орбітальної космічної станції, Росія прагне зберегти свою присутність у дослідженні космосу, а також розвивати партнерство з іншими країнами.

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

1. Чому Росія планує побудувати нову космічну станцію?

Росія має намір замінити застарілу Міжнародну космічну станцію (МКС) на нову орбітальну космічну станцію. Це рішення дозволяє Росії продовжити свою присутність в освоєнні космосу, зберегти лідерську роль у цьому секторі та забезпечити безперебійність наукових досліджень.

2. Коли буде запущено перший сегмент нової космічної станції?

Президент Росії Володимир Путін заявив, що мета запуску першого сегмента нової орбітальної космічної станції - 2027 рік.

3. З якими проблемами зіткнулася російська космічна галузь?

В останні роки російська космічна галузь зіткнулася з проблемами фінансування, корупційними скандалами та невдачами. Ці питання підкреслили необхідність реформ, зокрема покращення фінансування, покращення управління проектами та посилення міжнародної співпраці.

4. Що сталося з російським модулем «Луна-25»?

Росія зіткнулася з конфузом, коли модуль «Луна-25» впав на поверхню Місяця під час передпосадкових маневрів. Незважаючи на цю невдачу, президент Росії Путін наголосив на важливості вчитися на помилках і використовувати їх для покращення майбутніх місій.

5. Як Росія планує вирішувати проблеми своєї космічної галузі?

Росія прагне впоратися з проблемами своєї космічної галузі шляхом вирішення проблеми низьких зарплат, залучення іноземних спеціалістів і збільшення участі приватного бізнесу. Ці дії спрямовані на підтримку зростання та сталості космічного потенціалу Росії.