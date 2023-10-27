Президент Росії Володимир Путін підтвердив, що перший сегмент нової російської космічної станції, яка розробляється для заміни Міжнародної космічної станції (МКС), буде запущений на орбіту до 2027 року. Це оголошення зроблено, незважаючи на недавні невдачі, з якими зіткнувся російський космос. промисловість.

Хоча Росія раніше заявляла про свій намір вийти з МКС, вона переключила свою увагу на будівництво власної орбітальної космічної станції. Путін підкреслив важливість забезпечення безперебійного переходу між двома станціями, заявивши, що робота на новій космічній станції повинна йти в ногу з виснаженням ресурсів МКС.

У серпні Росія зіткнулася з великою невдачею, коли її модуль Луна-25 розбився на поверхні Місяця під час маневрів перед посадкою. Однак Путін визнав, що помилки неминучі в такій складній спробі, і пообіцяв вчитися на цьому досвіді, щоб уникнути майбутніх невдач.

Окрім вирішення технічних проблем, Путін також наголосив на необхідності вирішення проблем, пов’язаних із низькими зарплатами в космічній галузі Росії. Він закликав докласти зусиль для залучення іноземних спеціалістів та активізації залучення приватного бізнесу до галузі.

МКС, символ міжнародного співробітництва між Сполученими Штатами та Росією, спочатку планувалося вивести з експлуатації в 2024 році. Однак, за оцінками NASA, вона може продовжувати роботу до 2030 року. Росія планує запустити перший сегмент своєї нової космічної станції до 2027 року. продемонструвати свою відданість збереженню надійної присутності в дослідженні космосу.

Незважаючи на проблеми з фінансуванням, корупційні скандали та інші невдачі, з якими стикається російська космічна галузь, заява Путіна підкреслює рішучість Росії залишатися в авангарді дослідження космосу. Успішний запуск і експлуатація нового сегмента космічної станції стане важливою віхою для амбітної космічної програми Росії.

FAQ

Чому Росія будує нову космічну станцію замість МКС?

Відповідь: Росія оголосила про свій намір вийти з МКС і поставила пріоритетом розробку власної орбітальної космічної станції.

З: Коли перший сегмент нової російської космічної станції буде запущений на орбіту?

Відповідь: Президент Росії Володимир Путін заявив, що перший сегмент нової космічної станції має вийти на орбіту до 2027 року.

З: З якими викликами зіткнулася російська космічна галузь?

Відповідь: Російська космічна галузь зіткнулася з проблемами фінансування, корупційними скандалами та недавніми невдачами, такими як аварія модуля Луна-25 на поверхні Місяця.

Питання: Як довго працюватиме МКС?

Відповідь: Хоча МКС спочатку планувалося вивести з експлуатації в 2024 році, NASA вважає, що вона може продовжувати роботу до 2030 року.

джерела:

- https://phys.org/news/2023-10-putin-segment-iss-orbit.html