Президент Росії Володимир Путін окреслив плани будівництва нової космічної станції на заміну застарілої Міжнародної космічної станції (МКС) до 2027 року, незважаючи на останні невдачі. Рішення прийнято, оскільки Росія прагне підтримувати постійну присутність людей у ​​космосі та забезпечити плавний перехід від МКС до нової орбітальної платформи.

Створення нової російської космічної станції стало головним пріоритетом для Роскосмосу, космічного агентства країни. Путін наголосив на необхідності плавного переходу, заявивши, що «мета полягає в тому, щоб не було прогалин, щоб робота йшла в ногу з виснаженням ресурсів МКС».

Незважаючи на те, що останніми роками російську космічну галузь мучать проблеми з фінансуванням, корупційні скандали та інші невдачі, Путін залишається оптимістичним щодо майбутнього. Він визнав аварію модуля «Луна-25» на поверхні Місяця під час його першої місії за десятиліття, назвавши це «негативним досвідом», але пообіцявши навчитися на цьому.

Щоб вирішити поточні виклики, Путін закликав владу вирішити проблему низьких зарплат у космічній галузі та стимулювати іноземних спеціалістів додавати свій досвід. Він також заохочував активніше залучення приватного бізнесу до стимулювання інновацій і просування в дослідженні космосу.

МКС, засновану в 1988 році завдяки співпраці між Сполученими Штатами і Росією, планувалося вивести з експлуатації в 2024 році. Однак NASA вважає, що станція може продовжувати працювати до 2030 року. Оголошення Путіна підкреслює відданість Росії підтримувати присутність у космосі та забезпечувати плавний перехід на нову станцію.

Поширені запитання:

Чому Росія планує замінити МКС?

Відповідь: Росія має намір замінити МКС, щоб підтримувати безперервну присутність людей у ​​космосі та забезпечити плавний перехід.

З: Коли нова російська космічна станція буде на орбіті?

В: За словами президента Путіна, перший сегмент нової космічної станції очікується на орбіті до 2027 року.

З: З якими викликами зіткнулася російська космічна галузь?

Відповідь: Російська космічна галузь зіткнулася з проблемами фінансування, корупційними скандалами та недавніми невдачами, такими як аварія модуля Луна-25.

Питання: Як довго працюватиме МКС?

Відповідь: Хоча спочатку було заплановано виведення з експлуатації в 2024 році, NASA оцінює, що МКС може продовжувати працювати до 2030 року.