Путін оголосив про плани будівництва нової російської орбітальної станції до 2027 року

Президент Володимир Путін заявив у четвер, що Росія має намір запустити перший сегмент своєї нової орбітальної станції до 2027 року. Нова станція, яку Москва вважає природним прогресом у дослідженні космосу після Міжнародної космічної станції (МКС), має на меті включити передові наукові дослідження. і технологічний прогрес для досягнення майбутніх цілей. Незважаючи на невдачу в серпні, коли Росія здійснила перший за 47 років місячний постріл, Путін підтвердив свою прихильність місячній програмі та наголосив на важливості не відставати від розвитку пілотованих космічних польотів.

Продовжуючи участь Росії в МКС до 2028 року як тимчасовий захід, Путін визнав, що застаріла МКС з часом вичерпає свій ресурс. Він наголосив на необхідності не тільки мати новий сегмент, але й цілу станцію, коли МКС стане нежиттєздатною. Путін висловив побоювання, що відставання в дослідженні космосу може завдати шкоди російській програмі, якщо розробка нової станції не просуватиметься швидко.

Голова російського космічного агентства «Роскосмос» Юрій Борисов підтримав рішення Путіна, наголосивши на важливості збереження можливостей Росії в пілотованих космічних польотах. Борисов підкреслив терміновість початку широкомасштабних робіт на російській орбітальній станції до 2024 року, щоб уникнути потенційних прогалин у можливостях, викликаних загибеллю МКС, до того, як російська станція буде готова.

Говорячи про нещодавню невдачу корабля «Луна-25» у серпні, Путін запевнив, що місячна програма триватиме й вчитиметься на помилках, заявивши: «Помилки є помилки. Це ганьба для всіх нас. Це дослідження космосу, і це всі розуміють. Це досвід, який ми можемо використовувати в майбутньому». Борисов припустив можливість перенести наступний запуск Місяця на 2026 рік із початково запланованої дати 2027 року.

З відновленою прихильністю Росії до дослідження космосу, майбутнє російських космічних місій обіцяє новаторські досягнення та розробки в пошуках наукових знань за межами нашої планети.

FAQ

Коли запрацює перший сегмент нової російської орбітальної станції?

Президент Путін заявив, що перший сегмент нової російської орбітальної станції має бути введений в експлуатацію до 2027 року.

Які причини рішення Росії створити нову орбітальну станцію?

Росія прагне забезпечити продовження своїх можливостей пілотованих космічних польотів, оскільки ресурси Міжнародної космічної станції (МКС) зменшуються. Будівництво нової станції дозволить Росії залишатися в авангарді освоєння космосу.

Що сталося з першим місячним пострілом Росії за 47 років?

Перший місячний постріл Росії за 47 років, корабель «Луна-25», зазнав технічної несправності, що призвело до аварійної посадки на південному полюсі Місяця в серпні. Незважаючи на цю невдачу, Путін висловив готовність продовжувати місячну програму та використовувати отриманий досвід для майбутніх місій.

Який графік російської місячної програми?

Путін запропонував можливість перенести наступний запуск Місяця на 2026 рік, на рік раніше, ніж раніше запланована дата 2027 року. Це коригування спрямоване на прискорення прогресу в місячній програмі.