Президент Путін поставив перед собою мету побудови нової орбітальної станції в Росії до 2027 року

Президент Володимир Путін заявив у четвер, що Росія прагне запустити перший сегмент своєї нової орбітальної станції до 2027 року. Цей амбітний проект, який розглядається як природний наступник застарілої Міжнародної космічної станції (МКС), підкреслює прихильність Росії до освоєння космосу. Незважаючи на невдачі, включаючи невдалу місячну місію в серпні, Путін підкреслив, що Росія продовжить свою місячну програму.

Рішення продовжити участь Росії в МКС до 2028 року Путін вважає тимчасовим, що свідчить про його рішучість розробити комплексну заміну. «Оскільки ресурс Міжнародної космічної станції закінчується, нам потрібно ввести в експлуатацію не один сегмент, а всю станцію», — заявив Путін. Розробка нової російської орбітальної станції має вирішальне значення для запобігання відставання Росії в пілотованих космічних польотах.

Голова російського космічного агентства «Роскосмос» Юрій Борисов підтримав позицію Путіна, підкресливши важливість збереження можливостей Росії в пілотованих космічних місіях. Борисов підкреслив, що без початку широкомасштабних робіт на російській орбітальній станції до 2024 року Росія може втратити її спроможність через швидке завершення роботи МКС.

Незважаючи на технічні збої, через які корабель «Луна-25» зазнав аварії на південному полюсі Місяця в серпні, Путін заявив, що місячна програма триватиме. Визнаючи допущені помилки, Путін наголосив на цінному досвіді, отриманому в результаті таких невдач, запевнивши, що вони стануть основою для майбутніх починань. Борисов навіть натякнув на можливість перенесення наступного запуску Місяця на 2026 рік.

Амбітні плани Росії щодо нової орбітальної станції демонструють її рішучість залишатися в авангарді дослідження космосу. Використовуючи новітні досягнення науки і техніки, Росія прагне створити станцію, яка не тільки здатна виконувати поточні завдання, але й здатна вирішувати майбутні виклики.

FAQ

Яка нова російська орбітальна станція?

Нова російська орбітальна станція – це проект, спрямований на заміну застарілої Міжнародної космічної станції (МКС) і розвиток дослідження космосу.

Коли запрацює перший сегмент нової орбітальної станції?

Президент Путін поставив за мету запустити перший сегмент нової орбітальної станції в експлуатацію до 2027 року.

Що буде з Міжнародною космічною станцією (МКС)?

Росія продовжила свою участь в МКС до 2028 року, але це вважається тимчасовим заходом, оскільки ресурси закінчуються. Нова орбітальна станція остаточно замінить МКС.

Росія продовжить свою місячну програму?

Незважаючи на провал нещодавньої місячної місії, президент Путін підтвердив, що Росія продовжить свою місячну програму, підкресливши, що помилки є частиною процесу навчання в дослідженні космосу.

Чому розробка нової орбітальної станції важлива для Росії?

Розробка нової орбітальної станції має вирішальне значення для Росії, щоб зберегти свої можливості в пілотованих космічних польотах і не допустити відставання в галузі освоєння космосу.