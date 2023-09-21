Крихітні магніти революціонізують лікування раку, обчислювальну техніку тощо

Наномагніти, розміри яких у 1,000 разів тонші за людську волосину, досягають значних успіхів у різних сферах, таких як лікування раку, обчислювальна техніка та навіть самовідновлювальні фарби. Доктор Карен Лівсі, фізик-теоретик з Університету Ньюкасла, знаходиться в авангарді розробки цих новаторських нанорозмірних магнітів. Завдяки її дослідженням і досвіду вона вирушила в лекційний тур Австралійського інституту фізики «Жінки у фізиці» 2023, де вона прагне поділитися своїми знаннями та надихнути наступне покоління в галузі STEM.

Завдяки застосуванню в охороні здоров’я наномагніти показали перспективність у лікуванні неоперабельних пухлин і покращенні результатів для здоров’я. Їхня здатність впливати на певні ділянки тіла та забезпечувати цільову терапію має потенціал для революції в лікуванні раку. Використовуючи силу цих крихітних магнітів, медичні працівники зможуть забезпечити ефективне лікування, яке раніше вважалося неможливим.

На технологічному фронті наномагніти пропонують рішення для зменшення енергоспоживання комп’ютерів. Використовуючи унікальні властивості цих магнітів, обчислювальні пристрої можуть працювати ефективніше та сприяти більш стійкому майбутньому. Крім того, поточні дослідження в цій галузі вивчають розробку самовідновлювальних фарб, що може мати значні наслідки в різних галузях промисловості.

Подорож доктора Лівсі у фізику надихає сама по собі. Будучи першою у своїй родині, хто закінчив середню школу, вона займалася своєю пристрастю до фізики в Університеті Західної Австралії та отримала ступінь доктора філософії в 2010 році. Відтоді вона зробила значний внесок у цю сферу під час свого перебування в Університеті Колорадо в Колорадо-Спрінгс. перш ніж остаточно переїхати до Ньюкасла, Новий Південний Уельс.

На знак визнання її досягнень Австралійський інститут фізики назвав доктора Лівсі викладачем фізики серед жінок 2023 року. Вона також отримала нагороду як суперзірка STEM на 2023-24 роки, ініціатива, спрямована на подолання гендерних стереотипів і заохочення різноманітності в науковому співтоваристві.

У рамках лекційного туру Women in Physics Lecture Tour 2023 доктор Лівсі виступить з безкоштовною публічною доповіддю про наночастинки в п’ятницю, 22 вересня, в Університеті Тасманії. Запрошуємо всіх відвідати як фізично, так і через Zoom, і подія обіцяє стати пізнавальним досвідом для людей будь-якого віку.

Розсуваючи межі того, що можливо за допомогою наномагнітів, доктор Лівсі прокладає шлях для новаторських досягнень у медицині, технологіях тощо.

джерела:

– Австралійський інститут фізики – ЗМІ, 21 вересня 2023 р