Місія Psyche: дослідження багатого металом астероїда

Місія «Психея», яка стартує 5 жовтня 2023 року, спрямована на дослідження астероїда Психея, який плаває в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Вчені заінтриговані астероїдом, тому що деякі вважають, що це можуть бути залишки багатого залізом ядра планети, яка потенційно коштує приголомшливі 10,000 XNUMX квадрильйонів доларів. Однак є припущення, що Психея насправді може бути «купою уламків», а не твердим металевим астероїдом.

Під керівництвом Університету штату Арізона місія відправить космічний корабель на орбіту Психеї на три роки, протягом яких вчені сподіваються отримати більше інформації про походження астероїда та його топографію. Вони також прагнуть визначити вік її поверхні, що може дати розуміння внутрішнього складу планет земної групи, таких як Земля.

Хоча оцінити цінність космічних об’єктів важко, потенційні ресурси металу в Психеї були оцінені в астрономічну суму. Однак NASA уточнює, що місія полягає не в видобутку астероїда, а в його вивченні, щоб дізнатися більше про астероїди та формування планет земної групи.

Психея, названа на честь грецької богині душі, має діаметр приблизно 140 миль і площу поверхні близько 64,000 30 квадратних миль. Поточні оцінки щільності показують, що об’єм астероїда становить від 60 до XNUMX% металу, що свідчить про можливе розділення його складу на залізне ядро ​​та кам’яну мантію через минуле зіткнення.

Космічний корабель матиме три основні інструменти для дослідження Психеї: мультиспектральний пристрій зображення, спектрометр гамма-променів і нейтронів і магнітометр. Ці інструменти зніматимуть зображення, вимірюватимуть елементний склад і перевірятимуть наявність залишкового магнітного поля відповідно.

Крім того, космічний корабель «Психея» використовуватиме радіотелекомунікаційну систему X-діапазону для картографування гравітації та структури астероїда. Місія передбачає проліт повз Марс у травні 2026 року для підтримки гравітації перед виходом на орбіту Психеї.

Підсумовуючи, місія «Психея» є значним кроком у нашому розумінні астероїдів і формування планет земної групи. Вивчаючи багатий на метал астероїд, вчені сподіваються отримати цінну інформацію про склад та історію небесних тіл у нашій Сонячній системі.

джерела:

– НАСА

– Університет штату Арізона