Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

наука

Нове дослідження розкриває роль стримерів і ниток у зореутворенні

ByМамфо Брешіа

Жовтень 17, 2023
Нове дослідження розкриває роль стримерів і ниток у зореутворенні

Недавнє дослідження, проведене вченими з Інституту позаземної фізики Макса Планка, проливає світло на роль стримерів і ниток у процесі утворення зірок. Раніше вважалося, що зірки утворюються виключно в молекулярних хмарах. Однак це дослідження показує, що стримери та нитки, що виходять із внутрішньої частини молекулярної хмари, також відіграють вирішальну роль у постачанні свіжого газу для живлення зростаючих протозірок.

Стандартний процес народження зірок починається з щільних молекулярних хмар, де матеріал починає накопичуватися переважно в одній області. Коли хмара стискається через власне тяжіння, вона втягує більше матеріалу, доки температура та тиск не стануть достатньо високими для формування протозірки. Згодом починається ядерний синтез і народжується зірка. Весь цей процес триває мільйони років і включає різні фактори, такі як магнітні поля.

Дослідження було зосереджено на зірці в регіоні Barnard 5 з використанням телескопів і великої міліметрової матриці Atacama (ALMA) для вивчення ниток і стримерів. Команда виявила, що ці структури є каналами для свіжого газу з більшої туманності в протозоряний диск, що оточує зірку, що розвивається. Отримані дані свідчать про те, що процес утворення зірок багатогранний, і стримери відіграють вирішальну роль у з’єднанні молодих зоряних об’єктів із батьківською хмарою.

Крім того, дослідження підкреслює наслідки для формування планет. Планети утворюються з матеріалу протозоряного диска, і на них впливатиме хімічний склад газу, що надходить. Стрімери та нитки приносять незайманий матеріал, на який не вплинули температури та тиск у яслах народження зірки. Тому композиції новонароджених планет у таких регіонах, як Barnard 5, матимуть хімічні відбитки матеріалів, що надходять.

Це дослідження дає цінну інформацію про складність утворення зірок і підкреслює взаємозв’язок різних масштабів у цьому процесі. Розуміння ролі стримерів і ниток у формуванні зірок і планет має важливе значення для розгадки таємниць нашого Всесвіту.

Джерело: Інститут позаземної фізики та астрономії Макса Планка та журнал астрофізики

By Мамфо Брешіа

Схожі теми

наука

Антарктичний морський лід на рекордно низькому рівні, що загрожує глобальним наслідкам

Жовтень 21, 2023 Габріель Бота
наука

Космічні наукові дослідження: дослідження невідомого на борту Міжнародної космічної станції

Жовтень 21, 2023 Мамфо Брешіа
наука

Подвійні чорні діри можуть бути більш стабільними, ніж вважалося раніше

Жовтень 21, 2023 Габріель Бота

Ти пропустив

наука

Антарктичний морський лід на рекордно низькому рівні, що загрожує глобальним наслідкам

Жовтень 21, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
наука

Космічні наукові дослідження: дослідження невідомого на борту Міжнародної космічної станції

Жовтень 21, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі
наука

Подвійні чорні діри можуть бути більш стабільними, ніж вважалося раніше

Жовтень 21, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
наука

16-й щорічний симпозіум NASA з дослідження космосу фон Брауна, присвячений розвитку космічної науки та дослідження

Жовтень 20, 2023 Роберт Ендрю 0 Коментарі