Нове дослідження розкриває роль стримерів і ниток у зореутворенні

Недавнє дослідження, проведене вченими з Інституту позаземної фізики Макса Планка, проливає світло на роль стримерів і ниток у процесі утворення зірок. Раніше вважалося, що зірки утворюються виключно в молекулярних хмарах. Однак це дослідження показує, що стримери та нитки, що виходять із внутрішньої частини молекулярної хмари, також відіграють вирішальну роль у постачанні свіжого газу для живлення зростаючих протозірок.

Стандартний процес народження зірок починається з щільних молекулярних хмар, де матеріал починає накопичуватися переважно в одній області. Коли хмара стискається через власне тяжіння, вона втягує більше матеріалу, доки температура та тиск не стануть достатньо високими для формування протозірки. Згодом починається ядерний синтез і народжується зірка. Весь цей процес триває мільйони років і включає різні фактори, такі як магнітні поля.

Дослідження було зосереджено на зірці в регіоні Barnard 5 з використанням телескопів і великої міліметрової матриці Atacama (ALMA) для вивчення ниток і стримерів. Команда виявила, що ці структури є каналами для свіжого газу з більшої туманності в протозоряний диск, що оточує зірку, що розвивається. Отримані дані свідчать про те, що процес утворення зірок багатогранний, і стримери відіграють вирішальну роль у з’єднанні молодих зоряних об’єктів із батьківською хмарою.

Крім того, дослідження підкреслює наслідки для формування планет. Планети утворюються з матеріалу протозоряного диска, і на них впливатиме хімічний склад газу, що надходить. Стрімери та нитки приносять незайманий матеріал, на який не вплинули температури та тиск у яслах народження зірки. Тому композиції новонароджених планет у таких регіонах, як Barnard 5, матимуть хімічні відбитки матеріалів, що надходять.

Це дослідження дає цінну інформацію про складність утворення зірок і підкреслює взаємозв’язок різних масштабів у цьому процесі. Розуміння ролі стримерів і ниток у формуванні зірок і планет має важливе значення для розгадки таємниць нашого Всесвіту.

Джерело: Інститут позаземної фізики та астрономії Макса Планка та журнал астрофізики