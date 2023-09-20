Ранні люди будували конструкції з дерева понад 476,000 XNUMX років тому, показує дослідження

Археологи з Університету Ліверпуля та Університету Аберіствіта знайшли докази того, що люди почали будувати конструкції з дерева набагато раніше, ніж вважалося раніше. Дослідники знайшли добре збережену деревину на місці у Каламбо-Фолс, Замбія, вік якої оцінюється щонайменше в 476,000 XNUMX років і передує еволюції людини розумної.

Знахідка є важливою, оскільки вона є найдавнішими доказами того, що люди навмисно виготовляли колоди, щоб з’єднати їх. Сліди від кам’яних інструментів на дереві свідчать про те, що ранні люди сформували та з’єднали дві великі колоди, потенційно як основу платформи або частини житла. Це ставить під сумнів попереднє уявлення про те, що люди кам’яного віку були виключно кочовими.

Використовуючи методи люмінесцентного датування, експерти з Університету Аберіствіта визначили вік знахідок, вивчивши останній раз, коли мінерали в навколишньому піску піддавалися сонячному світлу. Це дає змогу дослідникам скласти більш повне розуміння еволюції людини та розвитку технологій у кам’яному віці.

Дослідники беруть участь у проекті Deep Roots Of Humanity, який досліджує розвиток людських технологій у кам’яному столітті, фінансується Дослідницькою радою з мистецтва та гуманітарних наук Великобританії. Проект співпрацював із Національною комісією зі збереження спадщини Замбії, Музеєм Лівінгстона, Музеєм Мото Мото та Національним музеєм Лусаки.

Професор Ларрі Бархем з Ліверпульського університету зазначив, що це відкриття ставить під сумнів попередні припущення про наших ранніх предків. Він сказав: «Вони змінили своє оточення, щоб полегшити життя, навіть якщо це було лише шляхом створення платформи, щоб сидіти біля річки, щоб виконувати свої щоденні справи. Ці люди були більше схожі на нас, ніж ми думали».

Очікується, що розкопки на водоспаді Каламбо, винятковому місці та важливому об’єкті спадщини Замбії, приведуть до нових захоплюючих відкриттів, оскільки проект продовжує свою роботу.