Найдавніші докази дерев’яних конструкцій, створених первісними людьми, знайдені в Замбії

Вчені з Університету Ліверпуля та Університету Аберіствіта зробили визначне відкриття на водоспаді Каламбо в Замбії. Відповідно до їхнього дослідження, опублікованого в журналі Nature, дослідники знайшли добре збережену деревину, якій, як вважають, принаймні 476,000 XNUMX років, що передує еволюції Homo sapiens. На деревині є сліди від вирубаних інструментів, які вказують на те, що ранні люди навмисно сформували та з’єднали дві великі колоди, щоб побудувати конструкцію, потенційно платформу або частину житла.

Ця знахідка з водоспаду Каламбо є найпершим у світі доказом того, що люди навмисно виготовляли колоди, щоб з’єднати їх. Ці складні технології обробки деревини кидають виклик поширеній думці про те, що люди кам’яного віку були суто кочовими. Професор Ларрі Бархем з Ліверпульського університету зазначив, що це відкриття змінило наше розуміння наших ранніх предків. Він підкреслив, що ці люди були не просто примітивними істотами, а скоріше вони використовували свій інтелект, уяву та навички, щоб створити щось інноваційне та безпрецедентне.

Вік цих дерев’яних артефактів було визначено за допомогою методів люмінесцентного датування, які оцінюють останній раз, коли мінерали в навколишньому піску піддавалися сонячному світлу. Люмінесцентне датування дозволяє дослідникам датувати знахідки набагато ранішими періодами часу та скласти більш чітку картину еволюції людини. Водоспад Каламбо розкопали в 1960-х роках, але вік деревини досі залишався невизначеним.

Дослідження, яке є частиною проекту Deep Roots Of Humanity, проливає світло на розвиток людських технологій у кам’яному віці. Проект, який фінансується Дослідницькою радою з мистецтва та гуманітарних наук Великобританії, включав співпрацю з Національною комісією зі збереження спадщини, Музеєм Лівінгстона, Музеєм Мото Мото та Національним музеєм Лусаки в Замбії. Професор Бархем висловив хвилювання щодо майбутніх відкриттів на місці водоспаду Каламбо, підкресливши його значення як надзвичайної спадщини для Замбії.

Це революційне дослідження привертає увагу до надзвичайних творчих здібностей і винахідливості наших давніх предків людини, показуючи, що вони були набагато витонченішими, ніж вважалося раніше.

джерела:

– Ліверпульський університет

– Природа (журн.)