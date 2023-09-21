Орган спадщини Південної Африки захищає дозвіл на суперечливий космічний політ

Південноафриканське агентство спадщини (SAHRA) захистило своє рішення видати дозвіл на використання скам’янілостей південноафриканських гомінінів у суперечливому космічному польоті, визнаючи при цьому занепокоєння, висловлене вченими. Дозвіл дозволив палеоантропологу Лі Бергеру тимчасово вивезти велику кістку Homo naledi та ключицю Australopithecus sediba для рекламного космічного польоту. SAHRA заявила, що дозвіл було надано в рамках кампанії з популяризації культурної спадщини та інформаційної кампанії, але зазначила, що майбутні заявки, пов’язані з використанням викопного матеріалу гомінідів, підлягатимуть більшій перевірці.

Космічний політ викликав критику вчених усього світу, які вважали його неетичним і непотрібним. Це стосувалося запуску скам’янілостей на суборбіту на борту космічного корабля Virgin Galactic у присутності мільярдера Тіма Неша, прихильника дослідження походження людини в Африці. Політ також викликав звинувачення в неоколоніальних наукових практиках із занепокоєнням щодо того, що африканські ресурси експлуатуються з невеликою або взагалі без користі для місцевої громади.

SAHRA відкинула ці заяви, заявивши, що вони підривають повноваження агентства щодо управління спадщиною Південної Африки. Однак агентство визнало проблеми з останками гомінінів з такою ж повагою та гідністю, як і людськими останками. Перекласифікація скам'янілостей гомінінів як людських останків матиме значні наслідки для палеоантропологічних досліджень у Південній Африці, включаючи введення 60-денного процесу участі громадськості в дослідженні та вимогу перепоховання у визначених місцях.

SAHRA залишається при своєму рішенні надати дозвіл, але визнає необхідність більш ретельного контролю в майбутніх заявках, що стосуються викопного матеріалу гомінінів. Ці події підкреслюють триваючу дискусію навколо використання та збереження важливих наукових артефактів, а також підкреслюють важливість етичних практик у галузі палеоантропології.

Визначення:

– Homo naledi: вимерлий вид гомініну, виявлений у системі печер Rising Star поблизу Йоганнесбурга, Південна Африка, у 2013 році.

– Australopithecus sediba: вимерлий вид гомініну, знайдений у колисці людства, Південна Африка, у 2008 році.

джерела:

– Вихідна стаття ґрунтується на інформації Агентства ресурсів спадщини Південної Африки (SAHRA) і реакції наукової спільноти на рішення про дозвіл. URL-адреси не надано.