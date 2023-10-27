NASA і Boeing готуються до першої екіпажної місії Starliner на Міжнародну космічну станцію

NASA і Boeing старанно працюють над завершальними етапами верифікації та перевірки першого польоту космічного корабля Boeing Starliner з астронавтами на Міжнародну космічну станцію (МКС). Хоча початковою метою було підготувати космічний корабель до польоту в березні, оцінка маніфесту запуску призвела до рішення запланувати запуск у квітні, щоб краще врахувати майбутню ротацію екіпажу та місії з поповнення вантажу навесні.

Майбутні льотні випробування Boeing Starliner Crew Flight Test (CFT) NASA стануть першою місією екіпажу космічного корабля, спеціально розробленого для транспортування астронавтів до орбітальної лабораторії та з неї. Досвідчені астронавти Бутч Вілмор і Суні Вільямс збираються вирушити в цю історичну місію, коли космічний корабель успішно відповідатиме суворим вимогам безпеки НАСА.

Boeing досяг значного прогресу в підготовці Starliner до CFT. Видалення стрічки у верхньому куполі відсіку екіпажу вже завершено, і тривають спроби видалити або усунути стрічку в нижньому куполі космічного корабля. Очікується, що ці заходи з відновлення апаратного забезпечення будуть завершені протягом наступних кількох тижнів, після чого відбудеться остаточна оцінка, щоб переконатися, що будь-яка залишкова стрічка становить прийнятний рівень ризику.

Щоб вкластися в поточну цільову дату запуску, комплект парашутів буде доставлено та встановлено на космічному кораблі CFT до кінця цього року. Буде проведено додаткове випробування на скидання оновленого протилежного та основного парашутів Starliner, що включає вдосконалення конструкції для підвищення безпеки системи. Випробування на падіння заплановано на початок 2024 року.

Boeing і NASA також планують модифікувати клапани системи активного теплового контролю, щоб покращити довгострокову функціональність на основі уроків, отриманих із проблеми з перепускним клапаном радіатора на початку цього року. Було внесено необхідні модифікації апаратного забезпечення, і ведеться подальша робота, щоб запобігти подібним проблемам у майбутньому.

Відбувається прогрес у сертифікації продуктів, необхідних для льотних випробувань, приблизно 98% уже завершено. NASA і Boeing очікують закриття решти продуктів сертифікації для CFT на початку наступного року. Крім того, було досягнуто значних успіхів у виконанні вимог щодо ручного керування екіпажем космічного корабля та аналізу системи припинення.

Остання версія польотного програмного забезпечення Starliner для CFT успішно пройшла кваліфікаційне тестування та зараз проходить стандартні тести інтеграції апаратного та програмного забезпечення. У той же час екіпаж і службові модулі космічного корабля залишаються інтегрованими, очікуючи продовження стандартної передпольотної обробки.

Ракета United Launch Alliance Atlas V, на якій буде космічний корабель Starliner, вже прибула до Флориди на станцію космічних сил на мисі Канаверал. Процес інтеграції між ракетою і космічним кораблем відбудеться з часом.

Астронавти NASA, які братимуть участь у місії CFT, активно тренуються до своєї приблизно восьмиденної місії на МКС. Це комплексне навчання включає моделювання на всіх етапах польоту, тісну співпрацю з операційними групами та групами підтримки місії.

До CFT Starliner успішно пройшов два льотні випробування без екіпажу, включаючи Orbital Flight Test-2, під час якого він пристикувався до космічної станції 21 травня 2022 року, а потім безпечно приземлився на ракетному полігоні Уайт-Сандс у Нью-Мексико.

Щоб отримати останні оновлення щодо прогресу місії, ви можете стежити за комерційним блогом екіпажу NASA або блогом місії CFT. Додаткову інформацію про програму NASA для комерційних екіпажів також можна знайти в блозі комерційних екіпажів, @commercial_crew у Twitter та на сторінці комерційних екіпажів у Facebook.

FAQ

1. Коли відбудеться перший політ космічного корабля Boeing Starliner з екіпажем?

Перша місія з екіпажем космічного корабля Boeing Starliner запланована на квітень після завершення перевірки та валідації.

2. Хто буде астронавтом у першій місії з екіпажем?

Астронавти Бутч Вілмор і Суні Вільямс увійдуть до складу екіпажу першої місії космічного корабля Starliner.

3. Які удосконалення вносяться в парашути космічного корабля «Старлайнер»?

Парашути космічного корабля Starliner посилюють для підвищення запасу безпеки системи.

4. Які модифікації вносяться в клапани системи терморегуляції?

Boeing і NASA планують модифікувати клапани системи термоконтролю, щоб покращити довгострокову функціональність на основі уроків, отриманих із попередньої проблеми.

5. Як космонавти готуються до польоту?

Астронавти проходять комплексну підготовку, включаючи симуляції, щоб підготуватися до своєї місії на Міжнародній космічній станції.