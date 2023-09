Зондування рідкісних потоків гарячої плазми у верхніх шарах атмосфери

By

Біля полюсів Землі полярні сяйва є звичайним явищем, показуючи барвисті світлові шоу у верхніх шарах атмосфери, спричинені взаємодією між сонячним вітром і магнітосферою планети. Однак ближче до екватора може статися інше атмосферне явище: субавроральний дрейф іонів (SAID).

Події SAID передбачають швидкий потік гарячої плазми через іоносферу на захід. Ці події були пов’язані з видимими структурами в небі, такими як стабільні червоні полярні сяйва (SAR) і сильне підвищення швидкості теплового випромінювання (STEVE). Зазвичай події SAID відбуваються між сутінками та опівноччю, але були випадки виявлення потоків SAID після півночі.

У недавньому дослідженні, опублікованому в Journal of Geophysical Research: Space Physics, дослідники зосередилися на 15 подіях SAID після півночі, виявлених поблизу Південної Америки в 2013 році. Аналізуючи дані з різних джерел, включаючи супутникові програми та показники полярної активності, вони досліджували характеристики та формування цих рідкісних подій.

Дослідники виявили, що післяопівнічні події SAID, подібні до опівнічних подій, є результатом складної взаємодії між умовами іоносфери та геомагнітною динамікою. Взаємодія включає формування електричних полів і взаємодію хвиль і частинок, які діють як локалізовані джерела тепла.

Ці знахідки покращують розуміння динаміки плазми верхніх шарів атмосфери та її потенціалу порушувати радіолокаційні сигнали для супутникового відстеження та інших критичних застосувань. Подальші дослідження в цій галузі можуть дати цінну інформацію про те, як події SAID та пов’язані з ними явища можуть впливати на атмосферу Землі.

