Незвідана територія: ексклюзив, знайдений у клітинах ссавців

Дослідники зробили новаторське відкриття в клітинах ссавців, визначивши компартмент, який називається ексклюзивним. Цей нещодавно знайдений компартмент, розташований у клітинній плазмі, складається з кілець ДНК, які називаються плазмідами. Ці плазміди можуть надходити з різних джерел, у тому числі поза клітиною та з теломерів, які є закритими кінцями хромосом. Важливо відзначити, що плазміди в ексклюзиві не містять схем білків.

Дослідження під керівництвом Рут Крошевскі з Інституту біохімії в ETH Zurich показує, що ексклюзив виконує ключову функцію захисту хромосом у клітинах. Ексклюзив діє як механізм, за допомогою якого клітини диференціюють свою власну ДНК, яка все ще потрібна, і чужу ДНК, яка більше не потрібна. Кільця ДНК, які неможливо відокремити, потенційно можуть вбудовуватися в хромосоми або порушувати фізіологію клітини, перетворюючись на білки.

Дослідники вважають, що ексклюзив може відігравати певну роль у клітинній імунологічній пам’яті. Спеціальний білок, який зв’язується з ДНК у клітинній плазмі, вивчався протягом багатьох років і, як відомо, також зв’язується з кільцями ДНК. Цей білок може ініціювати каскад сигналів у клітинах, що призводить до виробництва та вивільнення речовин-посередників запалення. Ця тривала сигналізація може ввести в оману імунну систему, змусити її подумати, що інфекція триває, що потенційно може призвести до аутоімунних реакцій, таких як системний червоний вовчак.

Вважається, що ексклюзив сягає ранньої еволюції, коли з’явилися еукаріоти. Припускають, що ексклюзив був розроблений як засіб для організації та захисту кільцевої ДНК від злиття різних організмів. Хоча ексклюзивна оболонка нагадує клітинне ядро, вона набагато простіша з розривами, які спостерігаються лише на ранніх стадіях формування ядерної оболонки. Причини, чому плазміди загорнуті в неповну мембранну оболонку, залишаються неясними.

Потрібні подальші дослідження, щоб зрозуміти таємниці ексклюзиву, включаючи те, як змінюється ДНК плазміди та фактори, що визначають відкладення плазміди в ексклюзиві. Цей нововиявлений відсік відкриває можливості для вивчення клітинних механізмів та їхнього впливу на хвороби та імунну відповідь.

джерела:

– ETH Zurich