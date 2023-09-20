Доісторичні риби дають уявлення про еволюцію черепа

Нове дослідження, опубліковане в Nature, показало, що викопна риба Eriptychius americanus віком 455 мільйонів років надала важливу інформацію про еволюцію черепів хребетних. Дослідники з Бірмінгемського університету, Центру біорізноманіття Naturalis і Музею природознавства за допомогою комп’ютерної томографії відтворили детальне 3D-зображення черепа риби. Це перша така комплексна реконструкція цього зразка, який був зібраний у 1940-х роках і зберігається в Музеї природної історії Філда.

Дослідження показало, що Eriptychius мав унікальну структуру черепа, яка не схожа на жодного раніше поміченого хребетного. Замість того, щоб мати тверду кісткову або хрящову структуру, що оточує мозок, ця риба мала окремі незалежні хрящі, які захищали її мозок. Це відкриття свідчить про те, що еволюція структур, що відокремлюють мозок від інших частин голови, могла походити від Еріптихія.

Доктор Іван Сансом, старший автор дослідження, пояснив важливість цих висновків: «Це надзвичайно захоплюючі результати, які можуть розкрити ранню еволюційну історію того, як примітивні хребетні захищали свій мозок». Він також наголосив на важливості вивчення музейних колекцій і застосування нових методів для відкриття нових уявлень про стародавні організми.

Доктор Річард Дірден, провідний автор дослідження, підкреслив, що сучасні методи візуалізації дозволили дослідникам виявити унікальне збереження голови риби, заповнивши велику прогалину в нашому розумінні еволюції черепа. Ці знання мають наслідки для розуміння еволюції черепа в усіх хребетних, включаючи людей.

Це дослідження демонструє цінність використання передових методів візуалізації для аналізу скам’янілостей і глибшого розуміння вимерлих видів. Це також підкреслює значення музейних колекцій у наданні цінних зразків для наукових досліджень.

джерела:

– Річард Дірден та ін. Найстаріший тривимірний нейрочереп хребетних, Nature (2023).

- Бірмінгемський університет

Зразок цитирования:

Доісторична риба заповнює 100-мільйонну прогалину в еволюції черепа (2023, 20 вересня). Отримано 20 вересня 2023 р. з Phys.org: https://phys.org/news/2023-09-prehistoric-fish-million-year-gap.html