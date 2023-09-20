Стародавні викопні риби пропонують новий погляд на еволюцію черепів хребетних

Викопна риба віком 455 мільйонів років надала дослідникам новий погляд на те, як хребетні еволюціонували, щоб захистити свій мозок, згідно з дослідженням, опублікованим у Nature. Йдеться про Eriptychius americanus, стародавню безщелепну рибу, знайдену в Колорадо, США. Дослідники з Університету Бірмінгема, Центру біорізноманіття Naturalis у Лейдені, Нідерланди, та Музею природознавства використали комп’ютерну томографію, щоб створити детальне 3D-зображення черепа риби.

Це перше дослідження, яке всебічно відтворило череп Еріптихія, який був зібраний у 1940-х роках, спочатку описаний у 1960-х роках і зараз зберігається в Музеї природної історії Філда в Чикаго. Дослідження, фінансоване Leverhulme Trust, показало, що Eriptychius мав окремі, незалежні хрящі, що оточували мозок, на відміну від пізніших видів, які мали повністю зв’язану клітку хряща. Це свідчить про те, що рання еволюція структур, що відокремлюють мозок від інших частин голови, могла початися з Еріптихія.

Доктор Іван Сансом, старший викладач палеобіології в Університеті Бірмінгема та старший автор дослідження, висловив захоплення цими відкриттями, заявивши, що вони можуть розкрити ранню еволюційну історію того, як примітивні хребетні захищали свій мозок. Доктор Річард Дірден, провідний автор дослідження та науковий співробітник Центру біорізноманіття Naturalis, підкреслив важливість відкриття, заявивши, що воно заповнює велику прогалину в розумінні еволюції черепа всіх хребетних, включаючи людей.

Це дослідження підкреслює важливість музейних колекцій і застосування нових методів візуалізації у вивченні стародавніх зразків. Використовуючи комп’ютерну томографію, вчені змогли відкрити нове уявлення про еволюцію черепів хребетних. Отримані дані надають цінну інформацію про ранні стадії захисту мозку примітивних хребетних і сприяють нашому розумінню еволюційної історії цієї важливої ​​анатомічної особливості.

джерела:

– Природа

- Бірмінгемський університет

– Центр біорізноманіття Naturalis

– Природничий музей