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Хімія води в вуглецевих планетезималях: синтез пребіотичної органічної речовини

ByГабріель Бота

Жовтень 19, 2023
Хімія води в вуглецевих планетезималях: синтез пребіотичної органічної речовини

Хімічний склад води відіграє вирішальну роль у формуванні пребіотичної органічної речовини всередині вуглецевих планетезималей. Ці небесні тіла, які, як вважається, сформувалися на ранніх стадіях Сонячної системи, мають потенціал для доставки основних будівельних блоків життя іншим планетарним тілам, включаючи Землю.

У недавньому дослідженні дослідники досліджували утворення вітаміну B3, також відомого як нікотинова кислота, в цих планетезималях. Вітамін B3 є важливим попередником коензиму NAD(P)(H), який необхідний для метаболізму всіх відомих форм життя.

Дослідники запропонували новий механізм реакції на основі попередніх експериментів у цій галузі. Синтез вітаміну B3 включає поєднання попередників цукру, таких як гліцеральдегід або дигідроксіацетон, з амінокислотами, такими як аспарагінова кислота або аспарагін. Ці реакції відбуваються у водному розчині без присутності кисню або інших окислювачів.

Щоб змоделювати умови всередині вуглецевих планетезималей, дослідники припустили, що щільність породи становить 3 г/см³, пористість 0.2 і щільність льоду 0.917 г/см³, що заповнює пори. Моделювання проводилося під тиском 100 бар.

Результати моделювання порівнювали з виміряним вмістом нікотинової кислоти в зразках, зібраних з різних джерел, включаючи хондрит CI Orgeil, кілька антарктичних хондритів CM2 і незгрупований хондрит C2 Tagish Lake. Також враховувався тип використовуваного методу екстракції, наприклад гаряча вода, холодна вода ультразвуком, гідролізована HCl або мурашина кислота.

Дослідження дає цінну інформацію про потенціал водної хімії всередині вуглецевих планетезималей для синтезу пребіотичної органічної речовини. Розуміння цих процесів може допомогти пролити світло на походження життя та розподіл основних будівельних блоків у Всесвіті.

джерела:
– Допоміжна інформація в таблиці S1.

By Габріель Бота

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