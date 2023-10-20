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Як супутники Starlink компанії SpaceX впливають на радіоастрономію

ByГабріель Бота

Жовтень 20, 2023
Як супутники Starlink компанії SpaceX впливають на радіоастрономію

Астрономи стурбовані впливом супутників Starlink компанії SpaceX на радіоастрономію. Обсерваторія Square Kilometer Array (SKAO) має стати найпотужнішим у світі радіотелескопом, але зростаюча кількість супутникових угруповань створює загрозу для її ефективності. Starlink вже має понад 4,600 супутників на орбіті та планує запустити ще 42,000 XNUMX. Ці супутники разом із майбутніми сузір’ями таких компаній, як Amazon, спричиняють світлове забруднення та заважають наземним спостереженням.

Радіоастрономи, які проводили попередні випробування з масивом Engineering Development Array 2 (EDA2) у Західній Австралії, виявили тривожні результати. Випромінювання від супутників Starlink було значно яскравіше, ніж астрономічні сигнали, виявлені SKAO. Було визначено два типи забруднення: очікувані сигнали між супутниками та землею та ненавмисне випромінювання від електроніки супутників. Ці випромінювання заважають виявленню сигналів від космічного світанку, критичної епохи в історії Всесвіту.

Незважаючи на те, що SpaceX не порушує жодних міжнародних угод, перекриття сигналів Starlink і астрономічних сигналів робить вивчення космічного світанку більш складним. Автори дослідження наголошують на необхідності діалогу між приватними компаніями, регуляторними органами та астрономічним співтовариством. Астрономія не повинна бути маргіналізована діями приватних компаній, і необхідно вжити заходів, щоб збалансувати потреби глобального високошвидкісного доступу до Інтернету та збереження астрономічних традицій.

У той час як радіоастрономія зіткнеться зі зростаючими труднощами в міру зростання сузір'їв супутників, надзвичайно важливо розглянути вплив на наукові спостереження. Необхідно вжити заходів зараз, щоб переконатися, що голоси астрономів були почуті, а розробка супутникових сузір’їв здійснювалася з обережністю та увагою до збереження важливих наукових досліджень.

джерела:
– Стаття: «Як супутники Starlink компанії SpaceX впливають на радіоастрономію»
– arXiv.org: «Вплив сузір’їв супутників на SKAO EDA2»

By Габріель Бота

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