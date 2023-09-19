Nerf Blaster Design стріляє 100 дротиками в секунду

Підсумок: ентузіаст DIY створив повністю автоматичний бластер Nerf, який може стріляти 100 дротиками за секунду, перевершуючи стандартні іграшки Nerf щодо удару, точності та швидкості стрільби. У конструкції бластера використовуються дротики половинної довжини, які летять ефективніше, коли їх запускають із потужних бластерів. Дротики завантажуються в барабанний магазин із повзунками, які штовхають їх у колеса під час обертання барабана. Досягти високої швидкості вогню було складним завданням, і творець зіткнувся з такими труднощами, як подрібнені дротики та деталі, що відлітали з магазинів. Однак завдяки ітераційному дизайну бластер тепер працює безперебійно, дротики залишають магазин і летять униз на великій швидкості. Відео, що демонструють бластер у дії, демонструють швидку послідовність стрільби дротиків.

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Для ентузіастів Nerf, які прагнуть покращити досвід вибуху, дизайнер DIY, відомий як [3DprintedLife], успішно створив повністю автоматичний бластер, який виходить за рамки обмежень стандартних іграшок Nerf. Ця інноваційна конструкція має на меті досягти чудової швидкості стрільби 100 дротиків за секунду, зберігаючи покращену ударність і точність.

Щоб досягти бажаної продуктивності, бластер використовує використання дротиків половинної довжини, які, як відомо, демонструють кращі літальні характеристики, коли їх запускають із потужних бластерів. Ці дротики приводяться в рух ременями, що приводяться в рух потужними двигунами, схожими на механіку колісних підривників. Боєприпаси завантажуються в барабанний магазин, оснащений повзунами, які ефективно штовхають дротики в обертові колеса.

Однак процес досягнення швидкості стрільби 100 дротиків на секунду виявився серйозним викликом. Під час створення дизайнер зіткнувся з такими перешкодами, як подрібнені дротики та журнали, що викидали частини. Завдяки ретельній ітерації та вдосконаленню дизайну ці проблеми були поступово подолані. Результатом є бластер, який надійно запускає дротики з магазину, рухаючи їх вниз із вражаючою швидкістю.

Для тих, хто хоче дослідити тонкощі конструкції бластера, файли доступні через OnShape. Крім того, було опубліковано відео, які демонструють можливості швидкого вогню бластера, надаючи глядачам можливість спостерігати за вражаючою послідовністю стрілянини дротиків.

Подальші конструкції та модифікації бластерів Nerf вже були помічені раніше, демонструючи відданість і креативність спільноти ентузіастів Nerf.

джерела:

– [3DprintedLife]

– YouTube (посилання на відео не надаються)