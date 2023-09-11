Космічні околиці надмасивних чорних дір

Як астроном з Університету Арізони, однією з моїх основних сфер дослідження є зростання надмасивних чорних дір. Подібно до того, як наше виховання формує нас як особистості, середовище, в якому знаходиться надмасивна чорна діра, також може впливати на її зростання.

Кожна надмасивна чорна діра має дім, відомий як головна галактика, і сусідство, яке складається з локальної групи інших галактик. Ці надмасивні чорні діри ростуть, споживаючи газ, який уже присутній у їхній головній галактиці, іноді стаючи в мільярди разів важчими за наше Сонце.

Теоретична фізика передбачає, що потрібні мільярди років, щоб чорні діри перетворилися на квазари, які є неймовірно яскравими та потужними об’єктами, що живляться від чорних дір. Однак астрономи виявили, що багато квазарів утворилися за набагато коротший проміжок часу — кілька сотень мільйонів років.

Це інтригуюче явище зростання чорної діри швидше, ніж очікувалося, спонукало мене досліджувати простір навколо цих чорних дір. Мене цікавить визначення того, чи утворюються наймасивніші квазари в густонаселених регіонах з численними іншими галактиками, чи вони можуть виростати до величезних розмірів навіть у пустельних областях Всесвіту.

Одним із аспектів, який я вивчав, є протокластери галактик. Протокластери — це сукупності галактик, які ще не колапсували в єдиний об’єкт. Вони містять сотні галактик і характеризуються галактиками, що стикаються, зростаючими чорними дірами та величезною кількістю газу, який згодом дасть початок новим зіркам.

Ці протокластери ростуть набагато швидше, ніж вважалося спочатку, представляючи ще одну космічну загадку, яку астрономи повинні вирішити. Ми намагаємося зрозуміти зв'язок між швидкою еволюцією квазарів і протокластерів.

Щоб досліджувати протокластери, астрономам потрібні як зображення, так і спектри кожної галактики в межах протокластеру. Зображення надають інформацію про форму, розмір і колір галактики, а спектри показують відстань галактики від Землі на основі певних довжин хвиль світла.

Майбутній космічний телескоп Джеймса Вебба значно розширить нашу здатність вивчати протокластери та квазари. Цей передовий телескоп дозволить нам спостерігати за галактиками та чорними дірами, як вони з’явилися мільярди років тому, надаючи можливість заглянути в їх ранню еволюцію.

Один конкретний інструмент на космічному телескопі Джеймса Вебба, який називається широкопольним безщілинним спектрографом, зробив революцію в пошуках околиць галактик. Він може знімати спектри для всіх галактик у полі зору одночасно, дозволяючи астрономам наносити на карту цілі космічні міста всього за кілька годин.

Кілька поточних проектів використовують космічний телескоп Джеймса Вебба для вивчення середовища квазарів. Ці проекти спрямовані на спостереження за квазарами та сусідніми з ними галактиками приблизно через 800 мільйонів років після Великого вибуху. Аналізуючи світло, випромінюване воднем і киснем, астрономи можуть визначити тривимірне розташування галактик відносно яскравих квазарів.

Команда ASPIRE з Обсерваторії Стюарда Університету Арізони керує одним із таких проектів. Вони вже ідентифікували протокластер навколо надзвичайно яскравого квазара та підтвердили це спектрами з 12 галактик. Інше дослідження виявило понад сотню галактик в околицях найяскравішого квазара, відомого в ранньому Всесвіті, причому 24 з них були поблизу або в межах сусідства з квазаром.

Широкопольний безщілинний спектрограф космічного телескопа Джеймса Вебба обіцяє надати нам безпрецедентний огляд середовища квазарів, дозволяючи нам глибше зрозуміти космічні околиці, в яких знаходяться надмасивні чорні діри.

Визначення:

– Надмасивна чорна діра: чорна діра, маса якої в мільйони або мільярди разів перевищує масу Сонця.

– Квазар: дуже яскравий і потужний об’єкт, що живиться від надмасивної чорної діри в центрі.

– Головна галактика: галактика, яка містить надмасивну чорну діру.

– Протокластер: сукупність галактик перед тим, як вони колапсують в єдиний об’єкт.

– Спектри: розподіл довжин хвиль, випромінюваних або поглинених об’єктом, що надає важливу інформацію про властивості об’єкта та відстань.

– Космічний телескоп Джеймса Вебба: майбутній космічний телескоп, який буде запущено НАСА, призначений для вивчення ранніх галактик і зірок Всесвіту.

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