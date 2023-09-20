Виявлення супутників Starlink у нічному небі

Якщо ви подивіться на нічне небо ясного вечора, ви можете помітити супутники Starlink. Starlink – це супутникова мережа, якою керує SpaceX, яка має на меті забезпечити недорогий Інтернет у віддалених і сільських районах по всьому світу.

Всупереч поширеній думці, світло, яке ми бачимо від цих супутників, насправді не надходить від самих супутників. Натомість ми бачимо супутники, які відбивають сонячне світло, що робить їх яскравими та видимими неозброєним оком.

Якщо вам цікаво поглянути на ці супутники, вечір вівторка може стати вашою можливістю. Згідно з даними веб-сайту Starlink, існує ймовірність яскравого прольоту Starlink-105 близько 8:45 у вівторок. Однак важливо зазначити, що кілька факторів, як-от погодні умови та розташування супутника, можуть впливати на видимість цих перевалів.

Якщо ви хочете збільшити свої шанси помітити супутники, рекомендуємо знайти місце подалі від яскравого світла, наприклад вуличних ліхтарів або будівель, і направити свій погляд на північно-західне небо.

Хоча спостереження за цими супутниками може бути захоплюючим досвідом, важливо поважати нічне небо та мінімізувати світлове забруднення, наскільки це можливо. Знайти час, щоб оцінити чудо людських інновацій і нашу здатність об’єднувати навіть найвіддаленіші куточки світу, може бути справді принизливим досвідом.

джерела:

– Веб-сайт Starlink

– SpaceX