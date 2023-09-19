Німецька аерокосмічна компанія Polaris Spaceplanes нещодавно завершила випробувальну кампанію з 15 польотів для свого прототипу автомобіля MIRA-Light. Протягом трьох днів з 22 серпня по 8 вересня польоти мали на меті продемонструвати аеродинаміку та системи управління польотом міні-космічного літака. Прототип довжиною всього 8.2 футів (2.5 метра) використовував чотири електричні вентилятори для руху.

Під час 10 із 15 польотів MIRA-Light був оснащений імітованим аероспайковим двигуном, щоб оцінити його вплив на характеристики транспортного засобу. Протягом випробувальної кампанії прототип накопичив приблизно 40 хвилин польоту, що стало успішною віхою для Polaris Spaceplanes.

У майбутньому дані, зібрані під час польотів MIRA-Light, будуть використані для розробки більш масштабного автомобіля MIRA. Ця наступна ітерація матиме довжину майже 14 футів (4.25 метра) і буде оснащена справжнім лінійним аерошиповим двигуном, що дозволить тестувати інтегровані системи польоту.

Прототипи MIRA та MIRA-Light служать попередниками остаточної демонстраційної моделі Polaris Spaceplanes, NOVA. Після успішного випробування автомобіля MIRA Polaris планує ще більше збільшити дизайн до 22 футів (6.7 метрів) для моделі NOVA. NOVA використовуватиме чотири реактивні двигуни на керосиновому паливі на додаток до свого функціонального аерошипового двигуна, що забезпечить польоти на надзвукових швидкостях у верхніх шарах земної атмосфери з повним ракетним двигуном.

Якщо припустити, що майбутні демонстраційні місії для MIRA пройдуть добре, Polaris Spaceplanes планує розпочати польоти на моделі NOVA у 2024 році. Ці прототипи є частиною ширшого плану компанії щодо розробки багатоцільового гіперзвукового транспортного засобу під назвою AURORA. Передбачена AURORA призначена для транспортування корисного вантажу до 22,000 10,000 фунтів (2,200 1,000 кілограмів) на суборбітальних швидкостях або до XNUMX фунтів (XNUMX кілограмів) на будь-яку похилу орбіту.

Компанія Polaris Spaceplanes планує польоти на кораблі AURORA десь між 2026 і 2027 роками, демонструючи свою відданість розвитку аерокосмічних технологій і розсуваючи межі дослідження космосу.

джерела:

– Європейський космічний політ

– Веб-сайт Polaris Spaceplanes