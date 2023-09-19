Відкриття полярних кільцевих галактик проливає світло на галактичні структури

Галактики бувають різних форм, і наше розуміння їх еволюціонувало, коли ми виходили за межі візуального спектру наших спостережень. Галактики з полярними кільцями (PRG) — це унікальний тип галактик, який характеризується зовнішнім кільцем із газу та зірок, нахиленим перпендикулярно до галактичної площини. Ці кільця, які часто складаються переважно з дифузного газоподібного водню, зазвичай видимі лише на довжинах радіохвиль.

Хоча полярні кільцеві галактики були вперше виявлені в 1978 році, процес утворення цих галактичних структур залишається загадкою. Одна з теорій припускає, що кільця є результатом галактичних зіткнень, коли водень із галактик, що стикаються, відкидається в полярному вирівнюванні. Отже, вважалося, що галактики з полярними кільцями є рідкістю. Однак нещодавнє дослідження галактик, проведене в рамках проекту WALLABY, показує, що PRG можуть бути більш поширеними, ніж вважалося раніше.

Проект WALLABY, який розшифровується як Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, спрямований на створення карти високої роздільної здатності нейтрального водню в небі Південної півкулі. Завдяки відображенню міжгалактичного газу та водню, що оточують галактики, дослідження дає цінну інформацію про структуру цих космічних об’єктів. На початковому етапі огляду було нанесено на карту приблизно 600 галактик і ідентифіковано дві галактики з полярними кільцями.

Виходячи з цих висновків, оцінюється, що від 1% до 3% галактик, досліджених у WALLABY, демонструватимуть полярні кільцеві структури. Після завершення огляду можливо буде виявлено сотні полярних кільцевих галактик, що значно розширить наші знання про ці загадкові галактичні утворення. Крім того, величезна кількість даних, зібраних у рамках цього проекту, дозволить астрономам глибше зрозуміти, як ці дивні галактики формуються та еволюціонують. Це також може дати цінну інформацію про взаємодію між темною матерією та галактиками.

Загалом, відкриття галактик із полярними кільцями та поточний проект WALLABY пропонують багатообіцяючий шлях для дослідження прихованих структур усередині галактик і розгадки таємниць Всесвіту.

Визначення:

– Галактики з полярними кільцями (PRG): спіральні або еліптичні галактики із зовнішнім кільцем газу та зірок, нахиленим приблизно перпендикулярно до галактичної площини.

– WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, проект, спрямований на створення карти високої роздільної здатності нейтрального водню в небі Південної півкулі.

джерела:

– Дег Н. та ін. «Пілотне дослідження WALLABY: потенційні галактики з полярними кільцями NGC 4632 і NGC 6156». Щомісячні повідомлення Королівського астрономічного товариства 525.3 (2023): 4663-4684.