Знову відкриваючи радість гри для покращення фізичної активності

Лише невеликий відсоток людей у ​​західному світі щодня отримує достатньо фізичної активності. Хоча багато хто звертається до фітнес-трекерів, дисципліни чи домашнього тренажерного обладнання як до потенційних рішень, Дарріл Едвардс припускає, що є кращий варіант: знову відкрити для себе задоволення від гри.

Дарріл, засновник Primal Play Method, приєднався до подкасту, щоб обговорити епідемію сидячого способу життя, яка вражає як дорослих, так і дітей. Він стверджує, що лише покладатися на технології та силу волі проблему не вирішити. Натомість він виступає за врахування внутрішньої мотивації, яка виникає під час гри.

Під час подкасту Дарріл пропонує практичні поради щодо того, як повернути гру в наше життя. Одна з ідей полягає в тому, щоб зібрати історію п’єси, яка включала б згадування та відзначення радісних моментів гри з нашого минулого. Він також пропонує застосувати «первісні рухи», які імітують те, як рухаються тварини та діти, а також подолати страх виглядати при цьому дурним.

Переваги включення більше руху в наше життя виходять за межі фізичного здоров’я. Дарріл пояснює, що вивчення наших здібностей і середовища через гру може принести нам радість і відчуття задоволення. Навіть повсякденну діяльність можна зробити більш грайливою, що полегшить включення руху в наше напружене доросле життя.

Розставляючи пріоритети для гри, люди можуть знайти більш стійкий і приємний спосіб підвищити рівень фізичної активності. Замість того, щоб покладатися на зовнішню мотивацію чи змушувати себе займатися спортом, вони можуть скористатися вродженою радістю, яка приходить від гри. Повторне відкриття задоволення від гри може стати потужним інструментом у боротьбі з сидячим способом життя, поширеним у сучасному суспільстві.

Визначення:

1. Малорухливий спосіб життя: спосіб життя, який характеризується мінімальною фізичною активністю та тривалим періодом сидячого або лежачого положення.

2. Метод первинної гри: підхід до фітнесу, який акцентує увагу на природних рухах і грі для підвищення рівня фізичної активності.

джерела:

– Бретт і Кейт Маккей. «Знову відкриваючи радість гри для покращення фізичної активності». Мистецтво мужності. [джерело]