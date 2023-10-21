Дерева можуть спілкуватися і попереджати одне одного про небезпеку, результати дослідження

Нове дослідження, опубліковане в Nature Communications, показує, як дерева на Землі можуть спілкуватися та попереджати одне одного про небезпеку. Дослідники виявили, що пошкоджені рослини виділяють хімічні сполуки, які можуть проникнути в тканини здорової рослини, викликаючи захисні реакції всередині її клітин. Це відкриття може мати значні наслідки для зміцнення рослин від нападів комах або посухи.

Концепція «балакучих» дерев вперше була досліджена в 1980-х роках, коли вчені помітили, що дерева виробляють хімікати, щоб відлякувати комах, коли на них нападають. Цікаво, що здорові дерева того самого виду, розташовані поблизу, також демонстрували той самий хімічний захист, навіть без кореневих з’єднань з пошкодженими деревами. Це свідчить про те, що дерева спілкувалися одне з одним через повітря, явище, відоме як підслуховування рослин.

Протягом останніх чотирьох десятиліть було помічено, що понад 30 видів рослин вступають у міжклітинний зв’язок через виділення летючих органічних сполук. Однак досі було незрозуміло, які сполуки важливі та як вони сприймаються рослинами.

Нещодавнє дослідження пролило світло на ці питання шляхом ручного подрібнення листя та розміщення гусениць на рослинах гірчиці Arabidopsis або томатів. Це викликало викид різноманітних летких зелених листків, які потім поширювалися на здорові рослини. Команда генетично модифікувала здорові рослини так, щоб іони кальцію флуоресцували при активації всередині окремих клітин, дозволяючи їм відстежувати реакції рослин.

Дослідники виявили, що лише дві специфічні фітонциди зеленого листя, здається, збільшують іони кальцію в клітинах здорових рослин. Передача сигналів кальцію в рослинах відіграє певну роль в активації захисних реакцій, таких як закривання листя або перетравлення комах. Команда також виявила, що сполуки поглинаються через продихи, які дозволяють рослинам обмінюватися газами під час фотосинтезу, вказуючи на те, що вони проникають у внутрішні тканини рослини.

З цим новим розумінням вчені вважають, що можна імунізувати рослини проти загроз і стресових факторів, піддаючи їх дії відповідних сполук. Це може зменшити потребу в пестицидах у сільському господарстві та зробити рослини більш стійкими до посухи.

Потрібні подальші дослідження, щоб зрозуміти, чому лише певні сполуки викликають сигналізацію кальцію, і визначити рецептори в рослинах, які взаємодіють із цими сполуками.

Загалом це дослідження дає суттєве розуміння комунікації рослин і відкриває можливості для розробки стратегій захисту рослин від шкоди ще до того, як вона виникне.

джерела:

– «Дерева, що говорять: відкриття проливає світло на те, як рослини спілкуються» – National Geographic (https://www.nationalgeographic.com/environment/2021/08/talking-trees-plants-use-chemicals-to-vaccinate-neighbors-study) -знаходить/)

– «Комунікація рослин: іони кальцію викликають захисні реакції» – Nature Communications (https://www.nature.com/articles/s41467-021-25244-1)