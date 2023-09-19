Рожеві діаманти: розкриваємо походження рідкісних і цінних дорогоцінних каменів

Австралійські дослідники з Кертінського університету в Перті зробили значні відкриття про походження рожевих діамантів. Встановлено, що ці рідкісні та цінні дорогоцінні камені, відомі своїм приголомшливим рожевим кольором, утворилися понад 1.3 мільярда років тому під час розпаду раннього суперконтиненту. Рожеві діаманти, які насправді є пошкодженими діамантами з викривленою кристалічною решіткою, пропонують унікальну красу, яка має свою ціну.

Більшість рожевих алмазів у світі, понад 90 відсотків, походять із нині закритої шахти Аргайл у Західній Австралії. З кожної тисячі дорогоцінних каменів лише деякі були дуже затребуваними рожевими каменями. Дослідницька група на чолі з доктором Х’юго Оліруком підрахувала, що ці алмази були виштовхнуті до поверхні Землі під час загибелі Нуна, одного з найдавніших суперконтинентів. Це свідчить про те, що в інших стародавніх континентальних вузлах може бути більше цих яскравих самоцвітів.

Алмази Аргайл утворилися глибоко під землею біля стійких континентальних коренів. Коли суша стикалася, утворюючи Нуну, тиск, створений біля північно-західного краю Австралії, змусив колись прозорі алмази змінити колір. Дослідження, проведені доктором Робертом Підженом та його командою наприкінці 1980-х років, припустили, що виверження, яке вивело алмази на поверхню, відбулося приблизно 1.2 мільярда років тому. Однак точність цієї оцінки була поставлена ​​під сумнів через можливі зміни, спричинені древнім озером.

Використовуючи передову технологію лазерного променя, дослідники змогли більш точно оцінити вік порід Аргайл. Їхній аналіз показав, що виверження відбулося приблизно 1.3 мільярда років тому, що збігається з часом розпаду Нуни. Витончення континентального краю під час цього розпаду, ймовірно, сприяло просуванню багатої алмазами магми на поверхню.

Зв'язок між континентальним рифтингом і утворенням алмазів не є новою концепцією, але залишається предметом дискусій. Нове дослідження сприяє кращому розумінню того, як розпад суперконтиненту може спровокувати багаті алмазами виверження. Однак досі залишаються питання без відповіді щодо великої кількості вуглецю, необхідного для утворення алмазів Аргайла.

Це дослідження є значним кроком у розкритті складного процесу, який призвів до створення унікальних і цінних рожевих діамантів Argyle. Для повного розуміння цієї стародавньої системи все ще потрібні подальші дослідження. Як і з багатьма аспектами природи, сюрпризи обов’язково продовжуватимуть з’являтися.

джерела:

– Австралійські дослідники виявили походження рожевих діамантів: https://www.bbc.com/news/technology-62137145

– Дослідження Nature Communications про походження рожевих діамантів: https://www.nature.com/articles/s41467-022-27288-8