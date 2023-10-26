Смітсонівський інститут показує фрагменти астероїда Бенну як вікно у Всесвіт

Після епічної подорожі довжиною 200 мільйонів миль у космосі космічний корабель OSIRIS-REx успішно доставив фрагменти астероїда Бенну на Землю наприкінці вересня. У Смітсонівському національному музеї природної історії тепер будуть представлені ці дорогоцінні зразки, пропонуючи відвідувачам унікальну можливість побачити чудеса космосу зблизька.

Довгоочікуваний публічний показ зразка астероїда відбудеться в п’ятницю, 3 листопада, в галереї метеоритів Джанет Анненберг Хукер Хол геології, дорогоцінних каменів і мінералів у Вашингтоні, округ Колумбія. , що дозволяє зазирнути в давню історію нашої Сонячної системи.

Супроводжувати фрагменти астероїда будуть масштабні моделі космічного корабля OSIRIS-Rex, люб’язно надані Lockheed Martin, і ракета Atlas V 411, яка транспортувала космічний корабель, позичена United Launch Alliance. Ця комплексна виставка має на меті занурити відвідувачів у тонкощі дослідження космосу.

Куратор метеоритів Тім Маккой, який брав участь у місії OSIRIS-REx, висловив своє захоплення цією новаторською демонстрацією: «Ця виставка — наш перший шанс поділитися цією неймовірною подорожжю з публікою».

Бенну, невеликий навколоземний астероїд, захопив вчених завдяки своєму потенційному зв’язку з більшим багатим вуглецем астероїдом, який існував мільярди років тому. Його близькість до Землі кожні шість років викликала інтерес NASA, що призвело до місії OSIRIS-Rex. У жовтні 2020 року космічний корабель успішно приземлився на поверхню Бенну та зібрав зразок скелі.

Хоча місія зіткнулася з незначними невдачами, спеціалізованій групі вдалося витягти велику кількість пилу та каміння з голови TAGSAM, яка мала проблеми з кріпленнями. Ці зразки вже перевершили початкову мету НАСА зібрати 60 грамів сміття, поточний показник становить 2.48 унції (70.3 грама).

Попередній аналіз зразка виявив велику кількість молекул вуглецю та води, що дає цінну інформацію про раннє формування нашої планети. Тім Маккой підкреслив важливість цих знахідок, заявивши, що «зразки Бенну обіцяють розповісти нам про воду та органічні речовини до того, як життя з’явилося на нашій унікальній планеті».

Обов’язково відвідайте Смітсонівський національний музей природної історії, щоб побачити цю надзвичайну експозицію, яка долає прірву між людством і величезним простором Всесвіту.

FAQ

З: Як я можу спостерігати за фрагментами астероїда Бенну?

A: Фрагменти астероїда Бенну можна спостерігати в Смітсонівському національному музеї природної історії у Вашингтоні, округ Колумбія.

З: Коли відбудеться виставка?

В: Виставка відкриється у п’ятницю, 3 листопада.

З: Що ще буде на виставці, крім уламків астероїда?

В: На виставці також будуть представлені зменшені моделі космічного корабля OSIRIS-Rex і ракети Atlas V 411.

З: Які цікаві відкриття були зроблені на основі зразків досі?

Відповідь: Попередній аналіз зразків виявив велику кількість молекул вуглецю та води, що дає змогу зрозуміти раннє формування нашої планети.

З: Скільки уламків було зібрано з астероїда Бенну?

Відповідь: NASA знайшло 2.48 унції (70.3 грама) каменів і пилу, перевищивши початкову мету зібрати 60 грамів уламків.