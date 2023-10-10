Найдавніші свідчення канібалізму як похоронної практики

Новий аналіз палеолітичних останків людини з Північної Європи показує, що канібалізм був широко поширеною похоронною практикою в магдаленській культурі 15,000 XNUMX років тому. Це відкриття ставить під сумнів віру в те, що канібалізм був рідкістю серед людей, і проливає світло на похоронні звичаї магдаленців.

Палеоантрополог Сільвія Белло з Музею природної історії в Лондоні пояснює, що магдаленці замість того, щоб ховати своїх мертвих, їх поглинали. Ця практика канібалізму була частиною дифузної похоронної поведінки серед магдаленських груп. Це найстаріший доказ використання канібалізму як похоронної практики.

Археологи вже давно знають, що магдалинська культура відрізнялася від сучасної похоронної практики. Попередні знахідки в печері Гоф в ущелині Чеддер показали докази канібалізму. Проте дослідники Сільвія Белло та Вільям Марш з Музею природної історії провели комплексний огляд опублікованої літератури та виявили докази канібалізму в 13 із 59 місць по всій Європі.

Крім того, аналіз показав, що магдаленці, які практикували канібалізм, генетично відрізнялися від епіграветтців, які ховали своїх померлих і замінили магдаленців пізніше. Це свідчить про заміну населення, а не культурну асиміляцію.

Дослідження дає цінну інформацію про культурні практики та генетичне походження магдаленської та епіграветтської культур у період палеоліту. Потрібні подальші дослідження, щоб глибше зрозуміти цю жахливу похоронну практику.

Джерело: Quaternary Science Reviews