Астрономи закликають укласти міжнародні угоди щодо боротьби із супутниковим світловим забрудненням

Астрономи в усьому світі виступають за міжнародні угоди щодо вирішення проблеми супутникових сузір’їв, які спричиняють світлове забруднення космосу. Поширення цих супутникових мереж загрожує цілісності наукових досліджень і викликає занепокоєння щодо втрати темного неба.

У Сполученому Королівстві закликають прийняти нові правила планування, щоб захистити національне темне небо. Урбанізація Англії призвела до значного зменшення видимості зірок, за оцінками, за останнє десятиліття втрачено 10 відсотків неба. Ця втрата впливає не лише на людей, але й на здатність природи процвітати в природних темних умовах.

Такі консультанти з темного неба, як Ден Оуклі, працюють над зменшенням світлового забруднення. Вони підкреслюють, що темне небо має вирішальне значення для зв’язку людства зі Всесвітом і роздумів про екзистенційні питання. Меган Івз, редактор журналу «Nightscape», підкреслює культурне значення зоряних ночей, оскільки вони надихали мистецтво, музику та фільми протягом всієї історії.

Окрім культурного аспекту, активісти стверджують, що світлове забруднення негативно впливає на здоров’я. Вплив штучного освітлення вночі порушує циркадний ритм, впливаючи на вироблення мелатоніну, що може призвести до різних проблем із психічним здоров’ям і захворювань.

Занепокоєння навколо світлового забруднення посилилося з появою сузір'їв супутників. Астрономи, у тому числі Роберт Мессі, заступник директора Королівського астрономічного товариства, підкреслюють вплив супутників на низькій навколоземній орбіті на наукові дослідження. Супутники Starlink, що належать Ілону Маску, викликають особливе занепокоєння через їхню кількість, яка зростає, і здатність перешкоджати спостереженням у телескоп.

Супутникові компанії намагаються боротися зі світловим забрудненням шляхом використання різних покриттів і сонцезахисних навісів, щоб мінімізувати відбиття сонячного світла. Проте з планами подальших запусків супутників очікується, що проблема світлового забруднення з космосу загостриться. Китай, наприклад, розглядає можливість запуску угруповання з 13,000 XNUMX супутників.

Оскільки світлове забруднення поширюється по всій Європі, темні місця стає важче знайти. Заповідники темного неба в національних парках є цінними місцями, де люди все ще можуть відчути красу нічного неба. Однак поступова забудова та будівництво нових міст становлять загрозу для цих заповідників.

Громади, національні парки та уряди повинні докласти зусиль для впровадження вказівок, які заохочують відповідальне ставлення до освітлення та мінімізують негативний вплив штучного світла на темне небо.

джерела:

– Джерело статті