Не пропустіть вражаюче часткове місячне затемнення завтра вранці на Тайвані!

Завтра вранці жителі Тайваню та його віддалених островів отримають фантастичну можливість побачити часткове місячне затемнення, якщо погода дозволить. Центральне метеорологічне управління (CWA) підтвердило, що небесна подія відбудеться з 2 ночі до 6:28 ранку, коли Земля вирівнюється між Сонцем і Місяцем, частково перешкоджаючи освітленню Місяця.

Під час місячного затемнення сонячне світло блокується Землею, відкидаючи свою тінь на Місяць. CWA пояснює, що протягом цього затемнення Місяць переживе п’ять етапів, причому перші чотири, як очікується, можна буде побачити на Тайвані.

Початкова стадія, відома як напівтіньове затемнення, почнеться о 2 годині ночі. Під час цієї фази півтінь Землі поступово закриватиме поверхню Місяця. Однак через розмитість і обмежений масштаб спостерігати без допомоги бінокля чи телескопа може бути складно.

На другому етапі, починаючи з 3:35 ранку, в гру входить тінь Землі, затемнюючи південно-східний кут Місяця. О 4:14 ранку тінь покриє найбільшу частину Місяця, складаючи приблизно 13% його поверхні. Нарешті о 4:54 ранку часткове затемнення закінчується, оскільки тінь Землі більше не закриває Місяць. До 6:28 ранку півтіньове затемнення повністю закінчиться, оскільки Земля перестане відкидати тінь на Місяць.

На жаль, останню стадію напівтіні місячного затемнення, яка відбудеться з 6:03 ранку на острові Орхідеї (Ланью) до 6:20 ранку в окрузі Кіньмень, не буде видно через захід місяця за західний горизонт.

Завзяті спостерігачі за зірками позначають у своїх календарях ніч із 7-го на 8-е вересня 2025 року. CWA виявила, що в цей період відбудеться повне місячне затемнення, що дасть ще одну надзвичайну можливість стати свідком цієї вражаючої астрономічної події.

Не забудьте підготувати свій бінокль або телескоп і тримайте кулаки за чисте небо, щоб насолодитися захоплюючим видовищем часткового місячного затемнення завтра вранці на Тайвані!

Питання та відповіді:

З: Що таке місячне затемнення?

A: Місячне затемнення відбувається, коли Земля вирівнюється між Сонцем і Місяцем, відкидаючи свою тінь на Місяць.

З: Чи можна побачити місячне затемнення неозброєним оком?

В: Так, місячні затемнення можна спостерігати неозброєним оком, хоча видимість і деталі можуть відрізнятися.

З: Коли відбудеться наступне місячне затемнення на Тайвані?

Відповідь: Наступне місячне затемнення, видиме з Тайваню, — це повне місячне затемнення, яке відбудеться 7-8 вересня 2025 року.

З: Які різні стадії місячного затемнення?

A: Місячне затемнення складається з різних етапів: напівтіньове затемнення, часткове затемнення та повне затемнення, залежно від того, яку частину Місяця вкриває тінь Землі.