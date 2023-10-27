Небесна насолода: спостерігайте дивовижне часткове місячне затемнення

Після того, як нещодавнє кільцеподібне сонячне затемнення захопило глядачів у вибраних частинах західної півкулі, тепер любителі неба по всьому світу з нетерпінням чекають ще одного небесного видовища – часткового місячного затемнення. Це захоплююче астрономічне явище, яке відбувається, коли Земля рухається між Сонцем і Місяцем, відкидаючи тінь на місячну поверхню, має відбутися в ніч на 28 жовтня і триватиме до ранніх годин 29 жовтня.

Де можна помилуватися частковим місячним затемненням?

Цю заворожуючу подію можна буде побачити з багатьох місць, включаючи Південну Америку, північний схід Північної Америки, Африку, Європу, Азію, Австралію, а також над Атлантикою, південною частиною Тихого та Індійського океанів. З наближенням ночі початок затемнення прикрашатиме небо Австралії, північну частину Тихого океану та східні частини Росії. І навпаки, коли Місяць піднімається, кінець затемнення можна буде спостерігати для тих, хто розташований у Південній Атлантиці, Північній Атлантиці та східних регіонах Бразилії та Канади.

Місячне затемнення в Індії: особливе задоволення для тих, хто спостерігає за зірками

Індія також матиме привілей стати свідком цілого видовища, пропонуючи унікальну можливість як любителям зірок, так і астрономам. Шилпі Гупта, науковий співробітник планетарію MP Birla в Калькутті, підтвердив, що повне місячне затемнення можна буде побачити з усієї Індії. Очікується, що повна фаза Місяця, коли він повністю освітлений і знаходиться навпроти Сонця на своїй орбіті навколо Землі, відбудеться 29 жовтня, у неділю, о 1:54 ранку за IST.

Розуміння механізму місячного затемнення

Місячне затемнення відбувається в день повного місяця, коли Сонце, Земля і Місяць вирівнюються на одній лінії в одній площині. Площини Сонце-Земля і Земля-Місяць нахилені одна до одної під кутом 5 градусів. Коли ці площини перетинаються, і Місяць розташовується поблизу або в вузлах перетину, настає затемнення.

Тінь Землі складається з двох окремих областей – тіні, внутрішньої темної зони, і півтіні, зовнішньої світлішої області. Під час цієї небесної події Місяць пройде через тінь і півтінь, що призведе до комбінованого напівтіні та часткового місячного затемнення. Ця вражаюча подія обіцяє стати захоплюючим дивом для всіх, кому пощастило стати її свідком.

Питання та відповіді:

З: Де можна буде побачити часткове місячне затемнення?

A: Затемнення можна буде побачити з різних куточків світу, включаючи Південну Америку, північний схід Північної Америки, Африку, Європу, Азію, Австралію, а також над Атлантикою, південною частиною Тихого та Індійського океанів.

З: Які індійські міста будуть свідками часткового місячного затемнення?

Відповідь: В Індії затемнення можна буде побачити повністю, що надасть унікальну можливість як любителям зірок, так і астрономам. Повна фаза Місяця настане 29 жовтня, у неділю, о 1:54 ранку за IST.

З: Що викликає місячне затемнення?

A: Місячне затемнення відбувається, коли Сонце, Земля та Місяць вирівнюються на пряму лінію в одній площині. Це вирівнювання призводить до того, що Земля відкидає тінь на Місяць, що призводить до затемнення Місяця.

З: Які дві області земної тіні під час місячного затемнення?

A: Тінь Землі складається з темнішої внутрішньої області, яка називається тінню, і світлішої зовнішньої області, відомої як півтінь.