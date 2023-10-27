Любителі зірок та астрономії з нетерпінням чекають майбутньої небесної події, яка прикрашатиме нічне небо пізніше цього тижня. 28-29 жовтня відбудеться часткове місячне затемнення, яке слідує за кільцеподібним сонячним затемненням, яке відбулося 14 жовтня.

Під час затемнення Місяць вперше увійде в півтінь о 11:31 28 жовтня, а потім фаза тіні почнеться о 1:05 і закінчиться о 2:24 29 жовтня. Це надзвичайне небесне явище можна буде побачити з в усіх частинах країни близько опівночі.

Як підтвердив Метеорологічний центр у Бхубанешварі, затемнення буде частковим місячним затемненням, коли Місяць потрапить у тінь Землі. Затемнення триватиме приблизно одну годину і дев'ятнадцять хвилин із магнітудою 0.126.

Видимість затемнення поширюватиметься на величезний регіон, включаючи західну частину Тихого океану, Австралію, Азію, Європу, Африку, східну частину Південної Америки, північний схід Північної Америки, Атлантичний океан, Індійський океан і південну частину Тихого океану. Незважаючи на те, що місячний диск буде закритий лише на шість відсотків, за словами відомого астронома Субхенду Патнайка, цю захоплюючу подію можна побачити неозброєним оком.

Забігаючи вперед, наступне місячне затемнення, видиме з Індії, відбудеться 7 вересня 2025 року, і це буде повне місячне затемнення. Останнє місячне затемнення, видиме з країни, відбулося 8 листопада 2022 року і було повним затемненням. Однак важливо зазначити, що хоча в 2024 році буде два сонячних і два місячних затемнення, жодне з них не буде видно з Індії.

З наближенням цієї дати обов’язково позначте свої календарі та скористайтеся нагодою стати свідком захоплюючої магії небесного світу. Це видовище, яке неодмінно змусить вас захопитися чудесами, які існують за межами нашої планети.

Часті питання (FAQ)

1. Що таке місячне затемнення?

Місячне затемнення — це небесна подія, яка відбувається, коли Земля стає між Сонцем і Місяцем, у результаті чого Місяць потрапляє під тінь Землі.

2. Що таке часткове місячне затемнення?

Часткове місячне затемнення — це тип місячного затемнення, при якому лише частина Місяця закрита тінню Землі.

3. Чи можна побачити місячне затемнення неозброєним оком?

Так, місячне затемнення можна спостерігати неозброєним оком. Однак завжди рекомендується знайти місце подалі від яскравих вогнів міста, щоб сповна оцінити видовище.

4. Коли наступне місячне затемнення буде видно з Індії?

Наступне місячне затемнення, видиме з Індії, має відбутися 7 вересня 2025 року, і це буде повне місячне затемнення.

5. Чи будуть видимі затемнення у 2024 році?

Так, у 2024 році буде два сонячних і два місячних затемнення. Однак жодне з них не буде видно з Індії.