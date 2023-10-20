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Часткове місячне затемнення можна буде побачити в Індії 28-29 жовтня 2023 року

ByГабріель Бота

Жовтень 20, 2023
Часткове місячне затемнення можна буде побачити в Індії 28-29 жовтня 2023 року

Часткове місячне затемнення відбудеться 28-29 жовтня 2023 року, фаза тіні почнеться в перші години 29 числа. Це затемнення можна буде побачити з усіх частин Індії близько опівночі. Очікується, що тінькова фаза затемнення почнеться о 01:05 ранку за IST 29 жовтня і закінчиться о 02:24 ранку за IST. Тривалість затемнення становитиме приблизно 1 годину 19 хвилин, мала магнітуда 0.126.

Це місячне затемнення можна буде побачити в кількох регіонах світу, включаючи західну частину Тихого океану, Австралію, Азію, Європу, Африку, східну частину Південної Америки, північний схід Північної Америки, Атлантичний океан, Індійський океан і південну частину Тихого океану.

Важливо відзначити, що місячне затемнення відбувається в день повного місяця, коли Земля стає між Сонцем і Місяцем, і всі три об’єкти вирівнюються. Повне місячне затемнення відбувається, коли весь Місяць потрапляє під тінь Землі, тоді як часткове місячне затемнення відбувається, коли лише частина Місяця потрапляє під тінь Землі.

В Індії наступне місячне затемнення після цієї події відбудеться 07 вересня 2025 року, це буде повне місячне затемнення. Останнє місячне затемнення, видиме з Індії, відбулося 8 листопада 2022 року, і це було повне затемнення.

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By Габріель Бота

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